N・フォレストvsブライトン スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](The City Ground)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 4 モラート
DF 5 ムリーリョ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 7 ネコ・ウィリアムズ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 28 ダニーロ
MF 34 オラ・アイナ
FW 11 クリス・ウッド
FW 21 アンソニー・エランガ
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 19 アレックス・モレノ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 57 J. Knight
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※21:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 4 モラート
DF 5 ムリーリョ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 7 ネコ・ウィリアムズ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 28 ダニーロ
MF 34 オラ・アイナ
FW 11 クリス・ウッド
FW 21 アンソニー・エランガ
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 19 アレックス・モレノ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 57 J. Knight
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります