[2.1 プレミアリーグ第24節](The City Ground)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 4 モラート

DF 5 ムリーリョ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

MF 7 ネコ・ウィリアムズ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 28 ダニーロ

MF 34 オラ・アイナ

FW 11 クリス・ウッド

FW 21 アンソニー・エランガ

控え

GK 33 カルロス・ミゲル

DF 19 アレックス・モレノ

DF 30 ウィリー・ボリー

MF 6 イブラヒム サンガレ

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 22 ライアン・イエーツ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 24 ラモン・ソサ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 2 タリク・ランプティ

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 14 ジョルジニオ・ルター

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 22 三笘薫

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 39 C. Rushworth

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 44 R. McConville

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 25 ディエゴ ゴメス

MF 33 マット・オライリー

MF 57 J. Knight

FW 11 シモン・アディングラ

FW 28 エバン・ファーガソン

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります