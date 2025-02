山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。今回の放送は、ラッパーのKEN THE 390(ケン・ザ・サンキューマル)さんが登場! ここではラッパーの名前の由来などについて伺いました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、KEN THE 390さん

れなち:なんてお呼びすればいいですか? KENさん? KEN THEさん?KEN THE 390:だいたい"KEN THEさん"が多いですね。ヒップホップ業界では"KENさん"なんですけど、もうちょっと幅広いところに出ていくと、いろいろな業界にすごいKENさんがいらっしゃるじゃないですか。だから"KEN THEさん"で差別化して呼ばれています。れなち:確かに! そういうことだったんですね。しかも、"390"は(本名の)佐久間さんからきているのを初めて知って"なるほどな"と。KEN THE 390:もともとKENとして活動していたんですけど、KENは多すぎるので"もうちょっと名前を長くしよう"みたいな感じで。れなち:そういう流れがあったんですね。ラッパーの方って、みんなどうやって名前をつけているのですか?KEN THE 390:ノリもあるし、時代の流行りとかもありますね。れなち:名前の付け方に流行りもあるんですね! 例えば、どういう流行りがあるんですか?KEN THE 390:今はYouTuberっぽい名前というか、ひらがなで3〜4文字の子がいたり、海外だとやたらLil○○みたいな"Lil(リル)"が付く名前がすごく多かったし、あとはYoung(ヤング)○○が流行ったときもあったり。れなち:KEN THEさんのときは、どんなものが流行っていたんですか?KEN THE 390:僕のちょっと前は"難しい漢字ブーム"がありましたね。れなち:難しい漢字ブーム!?KEN THE 390:言葉を知っていることをアピールするために、あえて難しい漢字を使った名前にするみたいな。90年代後半は「俺はいろいろな言葉を知ってるぜ!」っていうのをアピールしたすぎて、曲名やアーティスト名が難しくなるっていうブームがありました(笑)。れなち:そんな流れがあったんですね(笑)。ちょっとスッキリしました。