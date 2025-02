日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜19:56〜)で、8日の放送に出演するアーティストが発表された。Aぇ! group今回は、「1位をとったダンスソング30選」をテーマに、Aぇ! groupがトークゲストとして登場!King & Prince、KARA、BE:FIRSTなどのダンスソングが登場する。メンバー末澤・小島のお気に入りダンスソングとは。大先輩・V6のダンスソング「Can do! Can go!」をトーク席でメンバー全員が披露。さらに、デビューして初めてリリースされるアルバムに収録されているリード曲「Hello」を歌唱する。

「ダンスソングメドレー」では4曲をメドレー。MAXは日本レコード大賞の優秀作品賞にも輝いた往年のダンスナンバー「Ride on time」、FANTASTICSとBALLISTIK BOYZは「Choo Choo TRAIN」をコラボパフォーマンスで披露、BALLISTIK BOYZは日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』1月のエンディングテーマ「SAY IT」を披露、ME:IはMVの公開から5日で1,000万回再生を記録したデビュー曲「Click」を披露する。さらに、ME:IはTWICEの「TT -Japanese ver. -」をカバーパフォーマンスで地上波初披露。FANTASTICSは最新曲「TOP OF THE GAME」を披露する。(C)日テレ