自分に合った最適な靴に出会える！NOSAKA大阪江坂店

NOSAKA大阪江坂店

●所在地 :大阪府吹田市江坂町2-1-35 ペルル江坂ブランアージュ1F

●電話番号:06-6836-7767

●FAX :06-6836-7768

●営業時間:10:30〜19:00

●取扱商品:Stretch Walker・NOSAKA Classic・Jollier・tamaki・EJECT・

WOLKY・KUOMA・mooi punt naar punt 他

のさかは、2025年1月18日(土)、大阪府吹田市江坂町に新たな直営店「NOSAKA大阪江坂店」をオープン。

【NOSAKA大阪江坂店について】

NOSAKAは、一人一人の要望やライフスタイルに合わせて、専門的な知識と技術をもつシューアドバイザーがお客様の足を測り、足に合った靴を提案する靴屋です。

「NOSAKA大阪江坂店」は、“五感で楽しむ靴選び空間”をテーマに、利用者に合った最適な靴と、お買い物の楽しいひとときが提供されます。

店内には、靴の調整や修理を行う工房を併設している他、コーヒーが飲めるスペースがあり、靴の仕上がりの待ち時間も楽めます。

こだわりのオリジナル製品や、世界各国から厳選した靴が並び、生活を豊かにする快適な靴に出会うことができます。

【オープン記念キャンペーン】

オープンを記念して、靴を購入の利用者先着でNOSAKAオリジナルのタンブラー(水筒)をプレゼントします!

また、直営店舗全店にて、購入の際には大阪江坂店オープン記念の特別なコットンバッグに靴を入れてのお渡しです。

