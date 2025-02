日本相撲協会とコラボ！伯方塩業「勝つのは西か東かキャンペーン」

伯方塩業は、2025年1月12日(日)から3月23日(日)までの期間、日本相撲協会とコラボしたプレゼントキャンペーンを開催中です。

伯方塩業「日本相撲協会とコラボしたプレゼントキャンペーン」

■キャンペーン概要

1. 応募期間

2025年1月12日(日)〜3月23日(日)

2. 対象商品

(東コース)

伯方の塩 1kg/伯方の塩 750g/伯方の塩 500g

(西コース)

伯方の塩 スタンドパック 200g/伯方の塩 焼塩 250g

3. 応募方法

(1)対象商品いずれかを含む購入レシートを撮影

(2)撮影画像をキャンペーンサイト内の応募フォームに添付

(3)必要事項を入力し、送信して応募完了

※レシート有効期間は2025年1月12日(日)〜3月23日(日)です。

※ECサイト購入を除く、日本国内・日本語の購入レシートが対象です。

※対象商品1個につき1口の応募とさせていただきます。

※対象商品以外の購入レシートではご応募いただけません。

4. 賞品内容

オリジナルQUOカード 1,000円分

東コース・西コース 各50名様(合計100名様)に当たります。

※各コースでデザインが異なります。

※QUOカードデザインは、後日ホームページで案内します。

このキャンペーンでは、専用サイトから対象商品を購入のレシートでご応募いただくと、抽選で合計100名様に、大相撲×伯方の塩コラボオリジナルデザインのQUOカードが当たります。

