UVジェルを使用するのでかぶれる心配なし！Kurumi「THE TSUGICIAN」

Kurumiは、簡易金継ぎキット「THE TSUGICIAN」を2024年9月より販売していますが、2024年おもてなしセレクション最高金賞を受賞したことを受け、今回成田空港のおもてなしセレクション店舗「Little Japan」にて2025年1月7日から販売中です。

Kurumi「THE TSUGICIAN」

価格 : 11,000円(税込)

サイズ : 約 縦255mm×横150mm

カラー : イエロー

セット内容: 22種類33点

エポキシ接着剤(主剤・硬化剤) UVジェル 真鍮粉 錫粉

アクリル筆(細・極細) 小皿 手袋 紙やすり(水研ぎ可)

鉄工やすり(半丸) マスキングテープ スポイト ステッカー

デザインナイフ 替刃 金継ぎマニュアル(日本語版1部・英語版1部)

綿棒 UVライト 爪楊枝 メタルスパチュラ

【商品の特徴】

■食品衛生法をクリアした素材を使用

この商品は本漆の変わりに接着剤、UVジェルを使用するのでかぶれる心配がありません。

簡易金継ぎキットは世の中にいろいろ出回っていますが、食品衛生法をクリアしている簡易金継ぎキットは稀です。

この商品の材料は全て日本の食品衛生法をクリアしており、修復した器は日常使いが可能です。

(日本食品分析センターテスト済み)

UVライトで硬化

食品衛生法に対応

■時短で体験できる金継ぎ

本格的な金継ぎは、完成まで約1〜2か月かかりますが、このキットでは作業時間90分・完成まで24時間。

なお同社が運営する金継ぎ工房kulukulu(2024年5月オープン)では、本商品を使って金継ぎワークショップ(約90分)を開催しており、10か国以上の外国人旅行客や国内のお客様が金継ぎを気軽に楽しみ、完成品をその日に持ち帰っています。

作業風景

■おしゃれなパッケージ

UVライトを使って1分でジェルを硬化させる手順が「マジック」を連想させることから、タロットカードのTHE MAGICIANをTHE TSUGICIANにパロディ風にアレンジしました。

THE MAGICIANはUS.GAME社(USA)が商標登録をしていますが、規約違反にならないよう事前にUS.GAME社の使用許可を取得した公認パッケージとなっています。

US.GAME社公認 THE TSUGICIAN

プレゼントに最適

説明書

■販売場所

<おもてなしセレクション店舗「Little Japan」>

成田空港第2ターミナル本館4階

<ECサイト>

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4KS7G7L

