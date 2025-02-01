実際の仕様を忠実に再現！RAI S「日産 スカイライン GT」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)と2024 警察本部警備部要人警護車両を2025年1月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始しました。

RAI 釻S「日産 スカイライン GT 2021 北海道警察所轄署交通課車両／2024 警察本部警備部要人警護車両」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)と2024 警察本部警備部要人警護車両を2025年1月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始。

・1/43 日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)

・1/43 日産 スカイライン GT (V37) 2024 警察本部警備部要人警護車両

【「日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)」とは】

日産スカイライン(V37後期型)の白黒パトカーは全国でも北海道でのみ運用されています。

配備されている台数も多く、赤色灯中央に速度取締装置を装備しています。

取締装置にはレーダー式とレーザー式の2種類があり今回モデル化の車両ではレーダー式のものが装備されています。

【「日産 スカイライン GT (V37) 2024 警察本部警備部要人警護車両」とは】

日産スカイライン(V37後期型)の要人警護車両はまだ少数ですが、全国の警察警備部に配備が進んでいます。

反転式の赤色灯やグリル内の前面赤色灯、助手席側の補助ミラーなどを装備しており、窓には防弾処理が施されています。

【商品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現しています。

【概要】

名称 ：1/43 日産 スカイライン GT (V37)

2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)

限定数 ：600台

商品番号：H7432101

JAN ：4580198723692

販売料金：8,580円(税込)

名称 ：1/43 日産 スカイライン GT (V37)

2024 警察本部警備部要人警護車両

限定数 ：600台

商品番号：H7432401

JAN ：4580198724552

販売料金：8,580円(税込)

予約開始日 ： 2025年1月9日

発売予定 ： 2025年2月〜3月

サイズ ： 1/43スケール

ボディ素材 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ ： (W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ： モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 実際の仕様を忠実に再現！RAI 釻S「日産 スカイライン GT」 appeared first on Dtimes.