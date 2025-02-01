実際の仕様を忠実に再現！RAI S「日産 スカイライン GT」
ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)と2024 警察本部警備部要人警護車両を2025年1月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始しました。
RAI 釻S「日産 スカイライン GT 2021 北海道警察所轄署交通課車両／2024 警察本部警備部要人警護車両」
ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)と2024 警察本部警備部要人警護車両を2025年1月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始。
・1/43 日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)
・1/43 日産 スカイライン GT (V37) 2024 警察本部警備部要人警護車両
【「日産 スカイライン GT (V37) 2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)」とは】
日産スカイライン(V37後期型)の白黒パトカーは全国でも北海道でのみ運用されています。
配備されている台数も多く、赤色灯中央に速度取締装置を装備しています。
取締装置にはレーダー式とレーザー式の2種類があり今回モデル化の車両ではレーダー式のものが装備されています。
【「日産 スカイライン GT (V37) 2024 警察本部警備部要人警護車両」とは】
日産スカイライン(V37後期型)の要人警護車両はまだ少数ですが、全国の警察警備部に配備が進んでいます。
反転式の赤色灯やグリル内の前面赤色灯、助手席側の補助ミラーなどを装備しており、窓には防弾処理が施されています。
【商品の特長】
1. 一度限りの限定モデル。
RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。
2. 実際の仕様を忠実に再現
各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現しています。
【概要】
名称 ：1/43 日産 スカイライン GT (V37)
2021 北海道警察所轄署交通課車両 (小62)
限定数 ：600台
商品番号：H7432101
JAN ：4580198723692
販売料金：8,580円(税込)
名称 ：1/43 日産 スカイライン GT (V37)
2024 警察本部警備部要人警護車両
限定数 ：600台
商品番号：H7432401
JAN ：4580198724552
販売料金：8,580円(税込)
予約開始日 ： 2025年1月9日
発売予定 ： 2025年2月〜3月
サイズ ： 1/43スケール
ボディ素材 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品
パッケージ ： (W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付
対象年齢 ： 14才以上
仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)
販売店 ： モデルギャラリー HIKO7
神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9
及び全国模型取扱店
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。
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