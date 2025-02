【ALGS Year 4 Championship】開催期間:1月29日~2月2日開催場所:大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)チケット(1デー・レギュラー) 2月2日(日):4,500円

Electronic ArtsとRespawn Entertainmentは、バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の公式世界大会「Apex Legends Global Series(ALGS) Year 4 Championship」を北海道札幌市の大和ハウス プレミストドームにて開催している。

現在、北海道札幌市にて開催中の「ALGS Year 4 Championship」では世界各地域から40チームが集結し、2024~2025シーズンの年間王者を決定。本日2月1日に「ウィナーズブラケット」と「ルーザーズブラケット2」が行なわれ、ファイナルに進出する20チームが決定した。

ファイナルには優勝経験のある「TSM」のほか、ImperialHal選手が所属する「Team Falcons」、「Alliance」といった名だたるチームが出場。日本や韓国を含むAPAC Northからは、ウィナーズブラケットから韓国の「ENTER FORCE.36」が出場するほか、日本の「Fnatic」がルーザーズブラケット2からの決勝進出を果たした。

「ALGS Year 4 Championship」ファイナルは2月2日11時45分より開催予定。既に現地観戦のチケットは完売しているが、試合の模様は「ALGS」公式YouTubeチャンネルや「RAGE」にて配信予定となっている。

「ALGS Year 4 Championship」決勝進出チーム

Aurora ENTER FORCE.36 Guild Furia Alliance TSM Liquid Alienware Gaimin Gladiators GoNext Shopify Rebellion Team Falcons Noctem Virtus.Pro Envy VK Gaming Team Burger Complexity Fnatic EXO CLAN LG

ウィナーズブラケットの順位。この時点で上位10チームはファイナル進出が確定し、下位10チームはルーザーズブラケット2に進む

上位10チームが決勝に進出し、下位10チームは敗退となるルーザーズブラケット2の順位。日本の「Fnatic」がファイナル進出を果たした

