¡Ö¤Þ¤µ¤ËºÍ¿§·óÈ÷¡×Ä¹ºêÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»½Ð¿È22Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎàÆÃµ»á¤¬ÏÃÂê¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×
¡¡2022Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£àÆÃµ»á¤òÈäÏª¤¹¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËãÁÒ¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¼Ì¿¿¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÂè34²ó¡¡NHKÇÕ¡¡Á´¹ñÃæ³Ø¹»ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÌç¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËãÁÒ¤ÎÍ£°ì¤ÎÆÃµ»:Ï¯ÆÉ ¶å½£¹â¹»ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÏ¯ÆÉÄ°¤¤¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ËãÁÒ¤ÏÄ¹ºê¸©Í¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦ëÝÁá¹â¹»½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏ¯ÆÉ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËºÍ¿§·óÈ÷¡×¡Ö¤Þ¡¼¤¸¤ÇÀ¼ÎÉ¤¤¤Î¤è¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£