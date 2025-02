後味が残らない甘さ！ふじさきファーマーズLABO「RINGO FUJI YOKAN」

ふじさきファーマーズLABOは、青森県産ふじりんご果汁を使用した、RINGO FUJI YOKAN(りんごふじようかん)を販売中です。

ふじさきファーマーズLABO「RINGO FUJI YOKAN」

ふじさきファーマーズLABOは、青森県産ふじりんご果汁を使用した、RINGO FUJI YOKAN(りんごふじようかん)を販売中。

■RINGO FUJI YOKAN(りんごふじようかん)について

RINGO FUJI YOKAN(りんごふじようかん)の果汁はりんご「ふじ」発祥の地、青森県藤崎町に昭和16年に創業した「青森リンゴ加工」様の「ふじ」単一品種の濃縮果汁を使用しています。

砂糖は、大阪の鴻商店様の砂糖を使用し、ゆっくり約2週間の時間をかけて結晶させたこだわりの砂糖です。

通常の砂糖と異なり“鋭い甘さ”と“後味が残らない甘さ”が特徴となっています。

香料も青森県藤崎町産ふじりんごを元にオリジナル香料を開発し、ふじ品種の果汁感たっぷりな部分と酸味の部分のバランスのある香りに仕上がっています。

■RINGO FUJI YOKAN(りんごふじようかん)の製品概要

・原材料 :砂糖(国内製造)、白生あん、りんご濃縮果汁、

寒天/香料、(一部にりんごを含む)

・内容量 :52g(1本あたり)

・販売価格:1本 350円(税込)

・販売者 :ふじさきファーマーズLABO

青森県南津軽郡藤崎町榊和田65-8

・製造者 :都製餡株式会社 滋賀工場

滋賀県東近江市五個荘山本町573-8

■ふじさき食彩テラス概要

所在地 : 〒038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊和田65-8

(JR北常盤駅から車で約5分)

TEL : 0172-65-3660

FAX : 0172-65-3945

営業時間: 9:00〜18:00 (12月〜2月は〜17:00)

定休日 : 8月13日 午後、12月30日 午後 および 12月31日〜1月4日

