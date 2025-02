沖縄県産すっぽんの恵みを手軽に摂取！さぽらいふ「琉球 美・すっぽんぜりー」

2025年1月14日(火)より、沖縄県産すっぽんの恵みを手軽に摂取できる「琉球 美・すっぽんぜりー」を公式オンラインショップ「さぽらいふ」にて販売中です。

さぽらいふ「琉球 美・すっぽんぜりー」

定価 : 1,998円(税込)

内容量 : 100g(10g×10本)

販売場所: https://supplife.jp/

忙しい日々の栄養補給と美容サポートを叶える、手軽で美味しいゼリータイプの商品です。

◆美容と健康の強い味方!「琉球 美・すっぽんぜりー」の魅力

「琉球 美・すっぽんぜりー」は、いつでもどこでも手軽に栄養補給できるスティックタイプのコラーゲンゼリーです。

すっぽんの中でもひときわ評価の高い琉球すっぽんを使用し、アミノ酸・ミネラル・ビタミンB群などの毎日に必要な栄養をバランス良くチャージ。

体内から健やかで美しい毎日へとアプローチします。

◆沖縄の大自然が育む「琉球すっぽん」の秘密

栄養たっぷりの琉球すっぽん。

その秘密は、沖縄の大自然を存分に活かした飼育環境にあります。

(1) ミネラル豊富なサンゴ砂で水質浄化

(2) 水温・水質が安定した地下水で飼育

(3) 適切な処理を施した高品質な飼料

(4) しっかり育つ暖かな気候

こだわりの飼育環境で育てられた栄養豊富なすっぽんを、ギュギュッ!と凝縮しました。

すっぽん特有のクセを取り除き、誰でも美味しく食べられる仕上がりです。

◆お好みで選べる3種のフレーバー

沖縄を感じる3種のフレーバーから選べます。

爽やかな甘みが大人気!ハイビスカス風味

ジューシーな風味が広がるマンゴー風味

スッキリしたいときにピッタリなシークワーサー風味

すっぽん特有のクセがないため、すっぽんが苦手な方やお子様も楽しめます。

また、1本あたりのカロリーも1.1〜1.4kcalととっても低カロリーなので、ダイエット中のおやつとしてもおすすめです。

疲れた日々に寄り添い、内側から健やかな毎日を届けるアイテムに仕上がっています。

栄養も美容効果も、この一品で楽しめます。

