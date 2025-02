Aぇ! groupが『with MUSIC』で「1位をとったダンスソング30選」をテーマにトーク！次回ラインナップも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FANTASTICSとBALLISTIK BOYZは「Choo Choo TRAIN」をコラボパフォーマンス!

2月8日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

Aぇ! group「Hello」

BALLISTIK BOYZ「SAY IT」

FANTASTICS「TOP OF THE GAME」

FANTASTICS×BALLISTIK BOYZ 「Choo Choo TRAIN」

MAX「Ride on time」

ME:I「Click」「TT -Japanese ver. -」

「1位をとったダンスソング30選」をテーマに、Aぇ! groupがトークゲストとして登場。King & Prince、KARA、BE:FIRSTなどのダンスソングが紹介される他、末澤誠也と小島健のお気に入りダンスソングも明らかに。

さらに、大先輩V6のダンスソング「Can do! Can go!」をトーク席でメンバー全員で披露。デビューして初めてリリースされるアルバムのリード曲「Hello」も歌唱する。

そして、「ダンスソングメドレー」では、豪華4曲をスペシャルメドレーでお届け。

MAXは日本レコード大賞の優秀作品賞にも輝いた往年のダンスナンバー「Ride on time」、FANTASTICSとBALLISTIK BOYZは誰しも1度真似したことのある振り付けが特徴的な「Choo Choo TRAIN」をコラボパフォーマンスで披露。

さらに、BALLISTIK BOYZは日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』の2025年1月のエンディングテーマ「SAY IT」もパフォーマンス。FANTASTICSの最新曲「TOP OF THE GAME」も披露される。

ME:Iは、MVが公開から5日で1,000万回再生を記録したデビュー曲「Click」とTWICEの「TT -Japanese ver. -」のカバーパフォーマンスをスペシャルメドレーで届ける。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

02/01(土)19:56~20:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト(五十音順):Aぇ! group、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、MAX、ME:I

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/