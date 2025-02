Little Glee Monsterが新アーティスト写真公開！3月にはニューアルバムをリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューアルバム『Ambitious』には、NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」などを収録!

3月19日にニューアルバム『Ambitious』をリリースするLittle Glee Monsterが、新アーティスト写真を公開した。

ニューアルバム『Ambitious』には、NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」をはじめとしたタイアップ楽曲などに加え、バラエティに富んだ新曲も収録。

初回生産限定盤Aには、12月24日にブルーノート東京で開催された『Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live』の映像、初回生産限定盤Bには「WONDER LAND」「私らしく生きてみたい」などの再録音源が収録される。

なお、Little Glee Monsterは4月から7月にかけて全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催する。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『Ambitious』

Little Glee Monster 10周年記念サイト

https://www.littlegleemonster.com/10th/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/