◆「with MUSIC」Aぇ! group・ME:I・FANTASTICSら出演者

【モデルプレス=2025/02/01】2月8日放送の日本テレビ系「with MUSIC」(19時56分〜)より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。「1位をとったダンスソング30選」をテーマにAぇ! groupがトークゲストとして出演。King & Prince、KARA、BE:FIRSTなどの豪華アーティストのダンスソングが登場する。末澤誠也・小島健のお気に入りダンスソングとは。大先輩V6のダンスソング「Can do! Can go!」をトーク席でメンバー全員が披露するほか、デビューして初めてリリースされるアルバムに収録されているリード曲「Hello」を歌唱する。

「ダンスソングメドレー」では、豪華4曲をSPメドレーで届ける。MAXは日本レコード大賞の優秀作品賞にも輝いた往年のダンスナンバー「Ride on time」。FANTASTICSとBALLISTIK BOYZは誰しも1度真似したことのある振り付けが特徴的な「Choo Choo TRAIN」をコラボパフォーマンス。さらにBALLISTIK BOYZは、同局系朝の情報番組「DayDay.」の2025年1月エンディングテーマ「SAY IT」を、FANTASTICSは最新曲「TOP OF THE GAME」を披露する。ME:IはMVの公開から5日で1000万回再生を記録した、デビュー曲「Click」を披露。さらに、TWICEの「TT -Japanese ver. -」をSPカバーパフォーマンスで地上波初披露する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】