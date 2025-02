サクサク食感がたまらない名物クロワッサンは必食！ ランチメニューも好評のベーカリーカフェ（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麻布十番に移転オープンした人気ベーカリーカフェ「d’une rarete」です。

d’une rarete(東京・麻布十番)

大人気のラルテ 写真:お店から

2024年12月、表参道骨董通りで多くのパン好きから愛されていた「d’une rarete」が、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に移転オープンしました。2000年に青山・骨董通りに誕生した「d’une rarete」は、フランス語で「類い稀なる」という意味。素材や製法にもこだわった、無添加のオリジナリティ溢れるパンはおいしさを追求した逸品ばかりです。今回の移転は、製造の過程が見える工場、カフェ、売り場が併設されているお店にしたいと考え、新店舗を決めたそう。

落ち着きのある空間 写真:お店から

店内は安全安心を届けたいと、製造側がガラス張りで見える設計になっています。また、一見可愛らしい外観ですが、中はウッド基調の温かみのある上質で贅沢な空間。性別年齢問わず、誰もが落ち着ける空間をコンセプトに作り上げています。お店自体は小さめですが、都会でひとりで過ごすよりも、アットホームな雰囲気の中おいしいパンとコーヒーで少しでも幸せな気持ちになっていただきたいという思いが込められているのだとか。客席は全16席で、ペット可のテラス席もあり、暖かい季節には気持ちよく過ごせそうです。

焼き立てのラルテ 写真:お店から

人気商品の「ラルテ」290円は、お店の名前にもなっている同店オリジナルの四角いクロワッサン。繊細に織り込まれた27層の中にはおいしいバターがたっぷりで、パリパリ食感がたまりません。温度管理された部屋で、伸ばしては冷やし伸ばしては冷やしを何度も繰り返し、丹精込めて作り上げられています。

ラルテプレート 写真:お店から

9時半〜15時はまではこのラルテにスライスハムをサンドしたものに、キャロットラぺやマッシュポテト、オニオンスープがセットになった「ラルテプレート」1,500円も提供し、好評を得ています。

クロックマダム 写真:お店から

11〜15時のランチタイムにはスープとセットになった「クロックマダム」1,200円や「サーモンオープンサンド」1,400円、パンの盛り合わせがついた「ミドリのサラダ」1,200円を用意。中でも「クロックマダム」は、香ばしく焼き上げられた自家製カンパーニュと、ベシャメルソース、目玉焼き、生ハム、パルメザンチーズが一体となって幸せなおいしさと人気です。生ハムが花のように飾られ、見た目もかわいらしく、ボリュームも満点。

素材に拘った種類豊富なパン 写真:お店から

店内には長崎県五島列島に古来から自生している「ヤブツバキ」の花から採取された酵母を使用し、国産にとことんこだわった「パンドミ椿」1,000円をはじめ、北海道産小麦を使い、シンプルだからこそ幅広い食材との組み合わせを楽しめる「ほのか」290円、看板商品でもある幸せ食感の贅沢なクリームパン「カンヌ」420円など、多彩なパンが並びます。毎月季節の食べ物を使用したパンを販売しているので、そちらも楽しみですね。

手土産にもぴったりのカヌレ 写真:お店から

また、小ぶりながら心地よく口の中に広がるバニラビーンズとカルヴァドスの香りがたまらない、外はカリッと中はムッチリとした食感の「カヌレ」240円など、焼き菓子もパン職人とパティシエが共同開発しているので、焼き菓子の温かい味わいを楽しめます。

工場を併設し、毎日焼きたての手作りパンを楽しめるベーカリーカフェ。モーニングにランチ、ティータイムにとさまざまなタイミングで訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

クロックマダム 出典:【toshi】東京グルメ・スイーツ巡りさん

『麻布十番に佇むデュヌラルテは、一歩足を踏み入れると温かなぬくもりと、パンの芳醇な香りが包み込む、居心地の良い空間でした。

今回いただいたクロックマダムは絶品。自家製カンパーニュの香ばしさと、生ハムとパルメザンの濃厚な味わいのハーモニーが口の中に広がり、幸せなひとときを過ごせました。

・店内は、どこを切り取っても絵になるようなおしゃれなデザイン。友人とのカフェタイムや、一人でのんびり読書を楽しむにもぴったりです。

・添加にこだわり、厳選された素材で作られたパンは、どれも風味豊かで、噛むほどに味わい深い。特に、クロックマダムに使われた自家製カンパーニュは、ふわふわな食感がたまらない。

・パンだけでなく、食事メニューやドリンクも充実。モーニングからランチ、カフェタイムまで、一日を通して様々なシーンで利用できます』(【toshi】東京グルメ・スイーツ巡りさん)

ラルテプレート 出典:reyiistさん

『店内にはパンの香ばしい香りが広がりモーニングやランチタイムには新鮮なサラダやプレートメニューを楽しむことができます。訪れるたびに新しい美味しさとの出会いがあり、幸せな気持ちと前向きなエネルギーを感じられる空間です。ラルテプレートはデュヌラルテの人気商品である「ラルテ」が使用されています。この「ラルテ」は、外はぱりっ!さくっ!とした食感が特徴のクロワッサンです。外はぱりぱり、さくさくとした食感で、中はしっとりとしたバターの風味が広がります。一般的なクロワッサンとは異なり、独自の形状を持ち、フランスの伝統的な製法を基にしながらも、独自の工夫が加えられています。

ラルテプレートは、この「ラルテ」をメインに、季節の食材を使ったメインディッシュやサイドディッシュ、新鮮なキャロットラペやマッシュポテト、オニオンスープがセットになったバランスの良いプレートです。特に、ラルテのぱりぱり、さくさくとした食感がプレート全体の味わいを引き立てています』(reyiistさん)



※価格は税込。

<店舗情報>◆d'une rarete住所 : 東京都港区南麻布1-5-6TEL : 050-5595-2021

文:佐藤明日香

