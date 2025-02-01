¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö·þÅÚ½ÅÍè¡×¤Ë¶¦´¶¡Ö¼«Ê¬¸Ä¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¡×
¡¡·þÅÚ¡Ê¤±¤ó¤É¡Ë½ÅÍè¤ò´ü¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2·î1Æü¤Ë²Æì¡¦±ºÅº¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£½éÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÎý½¬ÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡Ö¼¼Æâ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÎý½¬¤Î¡ËÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¼Á¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÌ¤È¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¥à¥À¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¶áÇ¯¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ²Æì¤ÎÃÏ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î5°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö·þÅÚ½ÅÍè¡¡2025¡¡TEAM¡¡SAWALLOWS¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»³ÅÄ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£ÈáÁÔ¤Ê³Ð¸ç¤¬¼«¤é¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£