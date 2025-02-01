第48回全日本アンサンブルコンテスト中国大会（中国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学生、大学の部が1日、鳥取市のとりぎん文化会館で開かれた。

【写真】出雲市立第一中「120点」金賞 アンサンブル中国大会、島根勢健闘

鳥取、島根、岡山、広島、山口の5県から46団体が参加。金賞を受賞した19団体のうち、中学生の部で岡山市立福田中の打楽器五重奏、桑の華ウインドアンサンブル（山口）の打楽器四重奏、大学の部で広島大の木管八重奏が、3月20日に福井市である全国大会の代表に推薦された。

結果は次の通り。

（演奏順、◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、管打=管打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ホ=ホルン。数字は重奏の数）

■中学生

【金賞】広島市立東原（打四）、府中市立府中学園（木六、広島）、山口市立小郡（管打八木）、総社市立総社東（金八、岡山）、出雲市立一（フ三、島根）、岡山市立京山（木八）、府中町立府中（打三、広島）、宇部市立川上（打三、山口）、◎岡山市立福田（打五）、桑の華ウインドアンサンブル（金八、山口）、岡山県立岡山操山（ク六）、修道（金八、広島）、◎桑の華ウインドアンサンブル（打四、山口）、広島市立安佐（打七）、修道（管八、広島）、総社市立総社東（木八、岡山）

【銀賞】岡山市立高松（金三）、鳥取市立青谷（打七）、下関市立東部（打六、山口）、松江市立鹿島（管打八）、比治山女子（管打七、広島）、出雲市立河南（木三、島根）、下松市立末武（管打八、山口）、松江市立東出雲（木八）、岡山県立岡山操山（金八）、出雲市立平田（管八、島根）、山口市立小郡（管打八金）、境港市立一（打三、鳥取）、出雲市立大社（金八、島根）、鳥取市立桜ケ丘（打六）、南部町立法勝寺（打八、鳥取）、鳥取大付（管打八）

【銅賞】米子市立弓ケ浜（木八、鳥取）、出雲市立斐川西（木五、島根）、鳥取市立千代南（管打八）、米子市立福米（管打八、鳥取）

■大学

【金賞】◎広島（木八）、川崎医療福祉（木三、岡山）、山口（金八）

【銀賞】広島修道（サ六）、周南公立（打六、山口）、岡山（ホ三）、島根県立（木三）、島根（金五）

【銅賞】鳥取（木八）、鳥取（打四）