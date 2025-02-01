Í²Ú¡¢3/19¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎMajor 2nd Full Album¡Ømy space my time¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í²Ú¤¬¡¢3·î19Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëMajor 2nd Full Album¡Ømy space my time¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ABEMA¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤ 2024 Åß¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö¹ð¤¦¤¿¡×¡¢Í²Ú¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÄÐ»ÔÄê½»Â¥¿Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÎø¤â»Å»ö¤âÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À½÷À¤¬ºÇ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ÚLP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÁ´13¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à9ËçÉõÆþ¡Û
\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COCP-42470
¼ýÏ¿¶Ê
01.Bad boy
02.¹ð¤¦¤¿ (ABEMA¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤ 2024 Åß¡Ù¼çÂê²Î)
03. ¥ß¥é¥¯¥ë (¹âÄÐ»ÔÄê½»Â¥¿Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê)
04. ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é
05. 2930
06. LOVESICK
07. ¥ì¥â¥Í¡¼¥É
08. ¤Þ¤¿¤Í
09.Our Xmas
10.¤¦¤¿¤Ç¤Ä¤Ê¤´¤¦
¡Ömy space my time¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://columbia.jp/yuka/
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¡Û¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ B1F¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥¹¥Æ¡¼¥¸(13:00)
3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û¶Ó»åÄ®¥Þ¥ë¥¤ 1FÅ¹Æ¬¥¹¥Ú¡¼¥¹(17:30)
3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹(18:30)
3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹¡¡6F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹(13:00)
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
4·î5Æü(ÅÚ) ¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼( Âçºå ) 17:00/18:00
4·î12Æü(ÅÚ) ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë ( Åìµþ ) 17:00/18:00
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡Û¡¡1/18(ÅÚ)19:00~1/27(·î)23:59
https://eplus.jp/yuka2025/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Í²Ú ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È