Sadieが、全国ツアー<Sadie 20th Anniversary tour 悲壮-mode of sadness-/-mode of darkness->にて追加公演を行うことが決定した。2024年に豊洲PIT、なんばhatch公演にて復活を遂げたSadie。本ツアーは新生後、初の13都市25公演となる全国ツアーだ。追加公演はホームグラウンドである大阪にて。チケットは本日20時よりファンクラブ先行受付が開始する。

<Sadie 20th Anniversary tour 悲壮-mode of sadness-/-mode of darkness->



2025年悲壮 -mode of sadness-1月4日(土) 川崎セルビアンナイト※THANK YOU SOLD OUT!!開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-1月5日(日) 川崎セルビアンナイト※THANK YOU SOLD OUT!!開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-1月11日(土) HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3※THANK YOU SOLD OUT!!開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-1月12日(日) HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3※THANK YOU SOLD OUT!!開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-1月18日(土) 浜松窓枠開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-1月19日(日) 浜松窓枠開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-1月21日(火) 新横浜NEW SIDE BEACH!!開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of darkness-1月22日(水) 新横浜NEW SIDE BEACH!!開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of sadness-1月25日(土) 札幌ペニーレーン24開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-1月26日(日) 札幌ペニーレーン24開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-2月1日(土) OSAKA MUSE※THANK YOU SOLD OUT!!開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-2月2日(日) OSAKA MUSE※THANK YOU SOLD OUT!!開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-2月4日(火) 岡山Image開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of darkness-2月5日(水) 岡山Image開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of sadness-2月7日(金) 広島セカンドクラッチ開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of darkness-2月8日(土) 広島セカンドクラッチ開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-2月10日(月) 福岡DRUM Be-1開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of darkness-2月11日(祝火) 福岡DRUM Be-1開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-2月26日(水) 柏PALOOZA開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of darkness-2月27日(木) 柏PALOOZA開場18:00 / 開演18:30悲壮 -mode of sadness-3月1日(土) 仙台darwin開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-3月2日(日) 仙台darwin開場15:00 / 開演15:30悲壮 -mode of sadness-3月8日(土) 名古屋E.L.L開場17:00 / 開演17:30悲壮 -mode of darkness-3月9日(日) 名古屋E.L.L開場15:00 / 開演15:30