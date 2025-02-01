¡Ú¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÛË½¤ì¤óË·¾·³¤«¤é¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Þ¤Ç50Ç¯¤Îµ°À×¡Ä¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¡ª
»þÂå·à¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡Ù¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢·ò¹¯¤ÎÈë·í¤ä¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤·Â³¤±¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤´¡Ä¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤ë!?¥ªー¥é¤¬âÁ¤·¤¤¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£25Ç¯´ÖÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ç¿·¿Í¤¬¼ç±é¤ò¤ä¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤â3¥ö·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――25Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾·³¤È¤¤¤¦´é¤ÈÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ä®¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÀßÄê¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÁÀîµÈ½¡¤¬¼çÌò¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ÈÄ®¿Í¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¡¢Î¾Êý¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÄÃÕ±à¤«¤éÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â2004Ç¯¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¤âºÆ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Î¥¥ó¥¥é¤Î°áÁõ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥á¥ê¥«¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥ª¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÃåÎ®¤·¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤¼¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ä¤ªÍ·µº²ñ¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡Ù¤Ï·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤ÏÇ¾¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――¸½ºß¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÇÅìµþ¡¢Âçºå¤È¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢3·î6Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ò1Éô¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÁÀîµÈ½¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
µ¤»ý¤Á¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――2Éô¤Ç¤Ï²ÎÍØ¥·¥çー¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥·¥êー¥º¤Î¶Ê¤ò¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¼«¿È¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Çï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î½¬´·¤Ï¡ÖËèÄ«¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¡ª
――¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤ª¼÷»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ïー¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÉñÂæÃæ¤ÏÉ¬¤ºÇß´³¤·¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¿©»ö¤È¿çÌ²¤È±¿Æ°¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîºÚ¡¢¤ªÆù¡¢µû¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤ÇÃÏÊý¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤ÆÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀÄ½Á¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ«¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÊâ¤¤Þ¤¹¤è¡£
――Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
1ÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¡×¡£²°Æâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á´¿È±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅò½®¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÆþÍáºÞ¤ä¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¤Ê¤É¤òµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ëÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¡£
――Â©È´¤¤Ë¤Ê¤ë¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥É¥é¥¤¥Ö¡£±¿Å¾¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ð¤¨¤¿¤¤²Î¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éËÌ³¤Æ»¤È¤«²Æì¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Èë·í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢·î´©»ï¡Ø²È¤Î¸÷¡Ù2025Ç¯3·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ienohikari.net/press/hikari/
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤´¡Ä¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤ë!?¥ªー¥é¤¬âÁ¤·¤¤¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£25Ç¯´ÖÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ç¿·¿Í¤¬¼ç±é¤ò¤ä¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤â3¥ö·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――25Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾·³¤È¤¤¤¦´é¤ÈÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ä®¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÀßÄê¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÁÀîµÈ½¡¤¬¼çÌò¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ÈÄ®¿Í¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¡¢Î¾Êý¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÄÃÕ±à¤«¤éÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â2004Ç¯¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¤âºÆ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Î¥¥ó¥¥é¤Î°áÁõ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥á¥ê¥«¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥ª¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÃåÎ®¤·¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤¼¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ä¤ªÍ·µº²ñ¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡Ù¤Ï·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤ÏÇ¾¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――¸½ºß¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÇÅìµþ¡¢Âçºå¤È¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢3·î6Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ò1Éô¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÁÀîµÈ½¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
µ¤»ý¤Á¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――2Éô¤Ç¤Ï²ÎÍØ¥·¥çー¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥·¥êー¥º¤Î¶Ê¤ò¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¼«¿È¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Çï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î½¬´·¤Ï¡ÖËèÄ«¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¡ª
――¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤ª¼÷»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ïー¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÉñÂæÃæ¤ÏÉ¬¤ºÇß´³¤·¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¿©»ö¤È¿çÌ²¤È±¿Æ°¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîºÚ¡¢¤ªÆù¡¢µû¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤ÇÃÏÊý¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤ÆÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀÄ½Á¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ«¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÊâ¤¤Þ¤¹¤è¡£
――Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
1ÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¡×¡£²°Æâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á´¿È±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅò½®¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÆþÍáºÞ¤ä¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¤Ê¤É¤òµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ëÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¡£
――Â©È´¤¤Ë¤Ê¤ë¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥É¥é¥¤¥Ö¡£±¿Å¾¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ð¤¨¤¿¤¤²Î¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éËÌ³¤Æ»¤È¤«²Æì¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£
――¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Èë·í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢·î´©»ï¡Ø²È¤Î¸÷¡Ù2025Ç¯3·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ienohikari.net/press/hikari/