サイトウタクヤ（w.o.d.）『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！アニメ『BLEACH』OPテーマ「STARS」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「収録現場を、ライブハウスだと思って歌いました」(w.o.d.サイトウタクヤ)

w.o.d.のボーカル&ギターのサイトウタクヤが『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』(ザ・ファースト・テイク)と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

サイトウは、2023年にTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマに起用され、全世界累計1,000万ストリーミングを突破している「STARS」を披露。

疾走感溢れる楽曲にライブ感が加わった、まさしく一発撮りの歌とギターのパフォーマンスは必見だ。

「STARS」は現在発売中のアルバム『あい』に収録。『FLASH THE FIRST TAKE』とともにフル尺でも楽しもう。

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

ALBUM『あい』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

w.o.d. OFFICIAL SITE

https://www.wodband.com/