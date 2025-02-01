HEY-SMITH、全国ツアー対バンにSHADOWS、Dizzy Sunfistら。追加公演も開催決定
HEY-SMITHが、全国ツアー＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞の対バンを発表した。
タイトルの通り、CAFFEINE BOMBに所属しているバンドを中心に、SHADOWS・Dizzy Sunfist・GUMX・山嵐が出演。さらに、インドネシアからPEE WEE GASKINSの参戦も決定した。さらに、追加公演として4月2日新宿ACB公演の開催も決定した。
チケットオフィシャル2次先行もスタート。2月9日までの受付となっている。
＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
▼4月4日(金) 渋谷Spotify O-EAST
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
▼4月6日(日) 名古屋PORTBASE
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS
▼4月7日(月) GORILLA HALL OSAKA
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
▼4月11日(金) 新潟LOTS
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
▼4月13日(日) 金沢EIGHT HALL
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
▼4月15日(火) 浜松窓枠
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
▼4月17日(木) 岡山YEBISU YA PRO
OPEN18:00/START18:30
w/GUMX
▼4月18日(金) 山口RISING HALL
OPEN17:30/START18:30
w/GUMX
▼4月23日(水) 横浜BAY HALL
OPEN17:30/START18:30
w/山嵐
▼4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24
OPEN16:00/START17:00
w/GUMX
▼5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
▼5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
▼5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
▼5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
w/Dizzy Sunfist
▼5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist
▼5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
▼5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
▼5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
▼5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
チケット：全自由 前売り 4,500円 (ドリンク代)
オフィシャル2次先行：2/9(日)23:59迄
https://eplus.jp/heysmith/
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