HEY-SMITHが、全国ツアー＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞の対バンを発表した。

タイトルの通り、CAFFEINE BOMBに所属しているバンドを中心に、SHADOWS・Dizzy Sunfist・GUMX・山嵐が出演。さらに、インドネシアからPEE WEE GASKINSの参戦も決定した。さらに、追加公演として4月2日新宿ACB公演の開催も決定した。

HEY-SMITHは、トロンボーン・かなすが活動休止に入り、このツアーからサポートメンバーとしてUS SKAシーンで活躍するバンド・Kill Lincolnのトロンボーン“UME”が参加することを発表。そのUMEを迎えての初の全国ツアーとなる。

チケットオフィシャル2次先行もスタート。2月9日までの受付となっている。


＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞

▼4月2日(水) 新宿ACB
　OPEN18:00/START18:30
　 w/SHADOWS

▼4月4日(金) 渋谷Spotify O-EAST
　OPEN17:30/START18:30
　 w/SHADOWS

▼4月6日(日) 名古屋PORTBASE
　OPEN17:00/START18:00
　 w/SHADOWS

▼4月7日(月) GORILLA HALL OSAKA
　OPEN17:30/START18:30
　 w/SHADOWS

▼4月11日(金) 新潟LOTS
　OPEN17:30/START18:30
　 w/SHADOWS、Dizzy Sunfist

▼4月13日(日) 金沢EIGHT HALL
　OPEN17:00/START18:00
　 w/SHADOWS、Dizzy Sunfist

▼4月15日(火) 浜松窓枠
　OPEN17:30/START18:30
　 w/SHADOWS

▼4月17日(木) 岡山YEBISU YA PRO
　OPEN18:00/START18:30
　 w/GUMX

▼4月18日(金) 山口RISING HALL
　OPEN17:30/START18:30
　 w/GUMX

▼4月23日(水) 横浜BAY HALL
　OPEN17:30/START18:30
　 w/山嵐

▼4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24
　OPEN16:00/START17:00
　 w/GUMX

▼5月8日(木) 滋賀U☆STONE
　OPEN18:00/START18:30
　 w/SHADOWS

▼5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
　OPEN17:00/START18:00
　 w/SHADOWS、Dizzy Sunfist

▼5月11日(火) 熊本B.9 V1
　OPEN17:00/START18:00
　 w/SHADOWS、Dizzy Sunfist

▼5月14日(水) 神戸VARIT.
　OPEN18:00/START18:30
　 w/Dizzy Sunfist

▼5月16日(金) 松山WstudioRED
　OPEN17:30/START18:30
　 w/Dizzy Sunfist

▼5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
　OPEN17:30/START18:30
　 w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)

▼5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
　OPEN17:30/START18:30
　 w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)

▼5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
　OPEN17:30/START18:30
　 w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)

▼5月23日(金) 仙台Rensa
　OPEN17:30/START18:30
　 w/SHADOWS、Dizzy Sunfist

チケット：全自由 前売り 4,500円 (ドリンク代)
オフィシャル2次先行：2/9(日)23:59迄
https://eplus.jp/heysmith/

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