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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月31日（金）9時から2月3日（月）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。

現在、USB PD対応の65W出力で、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できる「Nano II 65W」や最大出力100Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電可能な「Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN)」など、Anker（アンカー）の定番充電器がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年2月1日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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コンパクトなのにパワフル！ 急速充電対応の名作充電器「Nano II 65W」が27%オフ！

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 3,290円 （27%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト) 3,290円 （27%オフ） Amazonで購入する PR PR

これ1台でノートPCからスマホまで急速充電、「Nano II 45W」も25%オフとお買い得に！

Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 2,990円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

「511 Charger」や「Nano Charger」など小型充電器もセール中！

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト) 1,340円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) (充電器 USB-C)【USB PD 対応/PSE技術基準適合/PPS規格対応】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 2,090円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 521 Charger (Nano Pro) USB PD 40W USB-C 急速充電器【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト) 2,990円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

複数ポート搭載で同時充電可能な「Prime Wall Charger」が20%オフや「735 Charger 」が25%オフ！

Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック) 7,990円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート) (ブラック) 5,990円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) (USB PD 充電器) (ブラック) 9,990円 （23%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 747 Charger (GaNPrime 150W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 4ポート) MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 9,940円 （34%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/USB PD対応】MacBook USB PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 10,990円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

多機能電源タップでデスク周りをすっきり、 「PowerExtend（6-in-1）」が15%オフ！

Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン 1,690円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Charging Station (8-in-1, 20W) USBタップ 電源タップ AC差込口 4口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 ブラック 2,490円 （17%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 525 Charging Station (USBタップ 電源タップ AC差込口 3口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 5,490円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 9,990円 （33%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerの充電器のセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon スマイルSALE｣