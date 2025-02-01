È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤°¦¡× ²¬ºê¼Ó³¨¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿Ãæ¤ËÎÞ¤â
¡ü¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬¥Ð¥é¿§¤Ê¤Î¡×
½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Æü¡¦9Æü¤Ë2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¼ò¤ÈÎÞ¤È½÷¤¿¤Á¤Î²Î3 ¡ÁÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼Êª¸ì¡Á¡Ù¡£°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ë12¸®¤Î¾®¤µ¤Ê°û¤ß²°¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡×¤Î¿Í¡¹¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ä¾ïÏ¢¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤°¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²¬ºê¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¿È¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ºê¼Ó³¨
¡û40Ç¯Â³¤¤¤¿Å¹¤¬¤Î¤ì¤ó¤ò²¼¤í¤¹
2024Ç¯¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤ä¤Þº×¤ê¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¤É¤ÎÅ¹¤âÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤È¿ìµÒ¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢79ºÐ¤Î¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬¡¢Å¹¤Î40¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¤Î¤ì¤ó¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢µÒ¤¿¤Á¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¡£¤«¤Ä¤ÆÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤«¤é²Ð»ö¤ò½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤â¹Ô¤¾ì¤â¼º¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Î¤Ü¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤âÈà½÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¡¢¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅ¹¤Î¿·µ¬Êç½¸¤Ï¤»¤º¡¢·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬¡£Å¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð½ù¡¹¤Ë³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¤ÎºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡È²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤¬¤¢¤ë
¸åÊÔ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿²¬ºê¡£¡ÖÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Î°ì¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡È²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¿ô¥«·î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½¸¤Þ¤ëÃç´Ö¤ÈÈæ¤Ù¡¢È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ï²¿½½Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£40Ç¯¶á¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤è¤ê¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÌ¾¸À¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢²¬ºê¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤á¤°¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬¥Ð¥é¿§¤Ê¤Î¡×¡£¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤°¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¥Þ¥Þ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ï²ñÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼ò¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡üµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¿´¤Îµò¤ê½ê¤òÂ´¶È¤Ø
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡£²¬ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¹æ¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë»¨»ï¡ØRay¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÔ½¸¤µ¤ó¤È·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤²ñ¤¦¤Î¤¬9Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹æ¤«¤é¤Î»¨»ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¡¢Â´¶È¤ò´ÖºÝ¤Ë¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬Âè°ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡¦µï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬Å¹¤ò¾ö¤ó¤À¸å¤âÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¬ºê¤â¡Ö¡È¡ØRay¡Ù¤ÎOG¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»ïÌÌ¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£30¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡É¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£
Ä¹¤¤Àè¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡È°úÂà¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄ¹Ç¯·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç°ã¤¦·Ê¿§¤ä»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ûÃËÀ¤¿¤Á¤Îº§³èÊ³Æ®µ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Îº§³èÊ³Æ®µ¤Î¤½¤Î¸å¤òÅÁ¤¨¤¿ºòÇ¯11·î¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥¸¥Ä¥Ï¤Ê¥¸¥Ä¥ï¡Ù¤Ç¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ºê¡£Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¡È´èÄ¥¤ì¡¼!¡É¤È¤«¡ÈÁá¤È¤Á¤ê¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è!¡É¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Êú¤¹ç¤¦È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤ÈµÒ¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ü²¬ºê¼Ó³¨1995Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£12Ç¯¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤«¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö²ÇÌ¤Ëþ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎÐ¤Î¤¶¤ï¤á¤¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÆü¡Ù¡ØBISHU ¡ÁÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍ¥¤·¤¤Éþ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£16Ç¯¤«¤é9Ç¯Ì³¤á¤¿¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯2·î¹æ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¡£
½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Æü¡¦9Æü¤Ë2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¼ò¤ÈÎÞ¤È½÷¤¿¤Á¤Î²Î3 ¡ÁÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼Êª¸ì¡Á¡Ù¡£°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ë12¸®¤Î¾®¤µ¤Ê°û¤ß²°¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡×¤Î¿Í¡¹¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ºê¼Ó³¨
¡û40Ç¯Â³¤¤¤¿Å¹¤¬¤Î¤ì¤ó¤ò²¼¤í¤¹
2024Ç¯¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤ä¤Þº×¤ê¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¤É¤ÎÅ¹¤âÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤È¿ìµÒ¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢79ºÐ¤Î¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬¡¢Å¹¤Î40¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¤Î¤ì¤ó¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢µÒ¤¿¤Á¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¡£¤«¤Ä¤ÆÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤«¤é²Ð»ö¤ò½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤â¹Ô¤¾ì¤â¼º¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Î¤Ü¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤âÈà½÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¡¢¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅ¹¤Î¿·µ¬Êç½¸¤Ï¤»¤º¡¢·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬¡£Å¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð½ù¡¹¤Ë³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¤ÎºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡È²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤¬¤¢¤ë
¸åÊÔ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿²¬ºê¡£¡ÖÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Î°ì¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡È²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¿ô¥«·î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½¸¤Þ¤ëÃç´Ö¤ÈÈæ¤Ù¡¢È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ï²¿½½Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£40Ç¯¶á¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤è¤ê¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÌ¾¸À¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢²¬ºê¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤á¤°¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬¥Ð¥é¿§¤Ê¤Î¡×¡£¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤°¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¥Þ¥Þ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ï²ñÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼ò¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡üµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¿´¤Îµò¤ê½ê¤òÂ´¶È¤Ø
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡£²¬ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¹æ¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë»¨»ï¡ØRay¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÔ½¸¤µ¤ó¤È·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤²ñ¤¦¤Î¤¬9Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹æ¤«¤é¤Î»¨»ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¡¢Â´¶È¤ò´ÖºÝ¤Ë¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬Âè°ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡¦µï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬Å¹¤ò¾ö¤ó¤À¸å¤âÈ¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¬ºê¤â¡Ö¡È¡ØRay¡Ù¤ÎOG¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»ïÌÌ¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£30¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡É¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£
Ä¹¤¤Àè¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¥Þ¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡È°úÂà¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄ¹Ç¯·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç°ã¤¦·Ê¿§¤ä»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ûÃËÀ¤¿¤Á¤Îº§³èÊ³Æ®µ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Îº§³èÊ³Æ®µ¤Î¤½¤Î¸å¤òÅÁ¤¨¤¿ºòÇ¯11·î¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥¸¥Ä¥Ï¤Ê¥¸¥Ä¥ï¡Ù¤Ç¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ºê¡£Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¡È´èÄ¥¤ì¡¼!¡É¤È¤«¡ÈÁá¤È¤Á¤ê¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è!¡É¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Êú¤¹ç¤¦È¹»³¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤ÈµÒ¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ü²¬ºê¼Ó³¨1995Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£12Ç¯¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤«¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö²ÇÌ¤Ëþ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎÐ¤Î¤¶¤ï¤á¤¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÆü¡Ù¡ØBISHU ¡ÁÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍ¥¤·¤¤Éþ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£16Ç¯¤«¤é9Ç¯Ì³¤á¤¿¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯2·î¹æ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¡£