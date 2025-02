デベロップは、宮崎県えびの市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard えびの」を2025年2月14日(金)にオープンします。

HOTEL R9 The Yard えびの

(ホテル アールナイン ザ ヤード エビノ)

施設場所 : 宮崎県えびの市向江522-3

オープン日 : 2025年2月14日(金)予定

予約受付開始日: 2025年2月7日(金)15:00予定

アクセス : 【お車】九州縦貫自動車道「えびのIC」より車で約6分

【電車】JR吉都線「京町温泉駅」より徒歩で約7分

駐車場 : 普通車/軽自動車56台(無料)

敷地面積 : 3,559m2(1,076坪)

客室数 : 50室

客室構成 : ダブルルーム44室/ツインルーム6室

<ダブルルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

デベロップは、宮崎県えびの市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard えびの」を2025年2月14日(金)にオープン。

このホテルの開業により「ホテル アールナイン ザ ヤード」シリーズは97店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては108店舗となります。

また開業に先立ち、2025年1月27日(月)に、えびの市へのホテル進出およびレスキューホテルの出動に関し、同市と企業立地協定および災害協定を締結します。

締結式終了後は、「HOTEL R9 The Yard えびの」にてオープン前施設見学会を開催します。

【企業立地協定および災害協定締結式について】

日時 :2025年1月27日(月)11時00分

場所 :えびの市役所 3階 市長応接室(えびの市大字栗下1292番地)

出席者:村岡 隆明 えびの市長、

株式会社デベロップ 取締役副社長 菅原 淳、他

【オープン前施設見学会について】

日時 :2025年1月27日(月)12時00分〜12時30分

場所 :HOTEL R9 The Yard えびの(えびの市向江522-3)

※市役所から車で約8分

施設見学対象者:報道関係者

申込方法 :事前申込制(「施設見学会申込書」参照)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープン前施設見学会開催!HOTEL R9 The Yard えびの appeared first on Dtimes.