【レース映像】東京11R 白富士ステークス｜シュトラウス（北村宏司）｜ウイニング競馬
【レース映像】東京11R 白富士ステークス｜https://youtu.be/rdMQk2ucXEY
【ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】
【東京】10RクロッカスS（L）
11R白富士S（L）
【京都】10R許波多特別、11R舞鶴S
【小倉】11R巌流島S
冬の東京競馬開幕！メインはリステッド競走の「白富士Ｓ（L）」。
昨年の覇者ロードデルレイはここを勝って今年１月の日経新春杯を制した！
他にも勝ち馬には、のちにＧⅠを制したポタジェやジャックドールなどがズラリ。
そして今年開設１００周年を迎えた京都競馬場からも注目レースをお届けします！
日曜重賞特集は「根岸Ｓ」を徹底予想！
スタジオゲストには武知海青さん（ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ）が登場します！
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【ゲスト】
武知海青（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)、キャプテン渡辺
【実況者】
矢野吉彦、板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)、立川周（テレビ東京アナウンサー）
ダイワスカーレット「走れば風が駆け抜ける！快速の天才お嬢様」【もうひとつの最強馬伝説】
史上最高のライバル対決『ウオッカ vs ダイワスカーレット』強さをより際立たせた緋色の女王
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」