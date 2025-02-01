MUCC、結成年を冠したフルアルバム『1997』を4月リリース決定
MUCCが4月2日、通算17枚目、3度目のメジャー復帰後初となるオリジナルフルアルバム『1997』をリリースすることが決定した。
◆MUCC 画像
アルバム収録曲は全16曲。2024年6月のメジャー復帰第一弾シングル「愛の唄」、同年11月にスタートした＜MUCC TOUR 2024 「Daydream」＞で披露され、12月に配信リリースした「invader」、「October」、さらには同ツアーで曲名未公開で演奏された「Daydream Believer」など充実の大ボリュームとなる。
■17thオリジナルフルアルバム『1997』
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TKCA-75270 ￥6,900(税込)
※スリーブケース仕様
※40P特別ブックレット付
【通常盤(CD)】
TKCA-75271 ￥3,400(税込)
▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Daydream
02. 桜
03. 蜻蛉と時計
04. invader (2025 Remaster)
05. Boys be an Vicious
06. Guilty Man
07. B&W
08. October (2025 Remaster)
09. LIP STICK
10. Round & Round
11. △ (トライアングル)
12. 不死鳥
13. 空っぽの未来
14. 蒼
15. 愛の唄 (2025 Remaster)
16. Daydream Believer
▼Blu-ray収録内容
＜LuV Together 2024＞
2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI
01. 睡蓮
02. 娼婦
03. サイレン
04. 愛の唄
05. 1979
06. Violet
07. G.G.
08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)
09. ニルヴァーナ
10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)
11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ
■MUCC 『1997』発売記念インストアイベント
3月22日(土) 大阪地区
3月29日(土) 名古屋地区
4月02日(水) 東京地区
4月11日(金) 茨城地区
4月18日(金) 大阪地区
4月25日(金) 名古屋地区
5月05日(月/祝) 福岡地区
5月09日(金) 札幌地区
5月16日(金) 仙台地区
5月23日(金) 大阪地区
6月14日(土) 東京地区
※詳細後日発表
https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17506
（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係：hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp
CDショップ別特典：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17510
■全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞
open16:15 / start17:00
4月06日(日) 金沢EIGHT HALL
open16:15 / start17:00
4月12日(土) 水戸ライトハウス
open16:15 / start17:00
4月13日(日) 水戸ライトハウス
open13:45/START14:30
4月19日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open16:15 / start17:00
4月20日(日) 高松MONSTER
open16:15 / start17:00
4月26日(土) KYOTO MUSE
open16:15 / start17:00
4月27日(日) 神戸太陽と虎
open16:15 / start17:00
5月03日(土) 福岡BEAT STATION
open16:15 / start17:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open13:45 / start14:30
5月07日(水) Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
5月10日(土) 札幌PENNY LANE24
open16:15 / start17:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open13:45 / start14:30
5月17日(土) 仙台Rensa
open16:15 / start17:00
5月18日(日) 秋田Club SWINDLE
open16:15 / start17:00
5月24日(土) GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
6月01日(日) 名古屋DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
6月07日(土) CLUB CITTA'
open16:00 / start17:00
●チケット
8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku
【イープラスプレオーダー】
受付期間：2月1日(土)13:00〜2月23日(日)23:59
▼公演：5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'
【朱ゥノ吐＋ SWAMP会員先行】
受付期間：2月8日(土)12:00〜2月16日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員先行/虚無僧DU MODE会員先行】
受付期間：2月20日(木)12:00〜2月26日(水)21:00
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)13:00〜3月23日(日)21:00
https://55-69.com/news/23985
■＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞
open18:30 / start19:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open18:30 / start19:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open18:30 / start19:00
●チケット
2,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月13日(日)水戸ライトハウス / 5月4日(日)福岡BEAT STATION
【イープラスプレオーダー】
受付期間：2月1日(土)13:00〜2月23日(日)23:59
▼公演：5月11日(日)札幌 PENNY LANE24'
【朱ゥノ吐＋ SWAMP会員先行】
受付期間：2月8日(土)12:00〜2月16日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員先行/虚無僧DU MODE会員先行】
受付期間：2月20日(木)12:00〜2月26日(水)21:00
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)13:00〜3月23日(日)21:00
https://55-69.com/news/23986
■ライブ映像作品『バースデークロニクル45』
▼Blu-ray収録公演
2024.07.26 東京キネマ倶楽部＜ミヤ BD 死御＞
2024.08.21 目黒鹿鳴館＜逹瑯爆誕祭＞
2024.11.05 Zepp Shinjuku ＜YUKKE 45 BIRTHDAY LIVE 「今日だけは許してください Daydream」＞
▼特典
各公演のドキュメンタリー映像 / 特製ブックレット
※本製品はFC会員のみ注文可能な受注生産品
※詳細：https://55-69.com/discography/1146
※入会：https://fanicon.net/fancommunities/4122
■＜2025 スペシャルMUCC Day＞
詳細：Coming soon…
関連リンク
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