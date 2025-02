「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」「トライストーン」「東宝」「SonyMusic」四社合同の新エンターテイメントプロジェクトを開催!

このオーディションは、限界を設けない“NO LIMIT!”なチャレンジ精神を持って挑戦、成長を続けてほしいという思いに4社が賛同し開催されています。

その最終オーディションがユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年2月1日開催されました。

Tristone×USJ×東宝×SonyMusic俳優オーディション「TREASURE HUNTING」〜あなたの才能という宝物を探す冒険に出よう〜

「TREASURE HUNTING」〜あなたの才能という宝物を探す冒険に出よう〜は、限界を設けない“NO LIMIT!”なチャレンジ精神を持って挑戦、成長を続けてほしいという思いのもと、4社が賛同し開催するオーディション。

4社が合同して実施することにより、国内はもちろん、海外のエンターテイメント業界においても活躍する俳優の発掘・育成を目指し開催されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、限界を設けない“NO LIMIT!”なチャレンジ精神を持って挑戦、成長を続けてほしいという思いのもと、合同開催の1社としてかかわっています。

今回のオーディションには、合計8216名の応募者があり、2025年2月1日最終オーディションが実施されました。

審査委員紹介

株式会社トライストーン・エンタテイメント 代表取締役会長:山本又一朗(やまもとまたいちろう)

株式会社トライストーン・エンタテイメント 代表取締役社長:小栗旬(おぐりしゅん)

株式会社トライストーン・エンタテイメント 所属俳優:坂口健太郎(さかぐちけんたろう)

合同会社ユー・エス・ジェイ 執行役員副社長 CMO村山卓(むらやまたく)

合同会社ユー・エス・ジェイ ブランド・メディア部部長代理 御園ジェリー研策(みそのじぇりーけんさく)

東宝株式会社 取締役専務執行役員:市川南(いちかわみなみ)

東宝株式会社 映画企画部長:臼井央(うすいひさし)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役社長CEO:村松俊亮(むらまつしゅんすけ)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 執行役員:桂田大助(かつらだだいすけ)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 取締役執行役員:辻野学(つじのまなぶ)

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ 所属俳優:森田望智(もりたみさと)

最終オーデイション参加者

合計8216名の応募者から最終オーディションに選ばれたのは計12名(女性7名、男性5名)

01 西光 里咲 さいこう りさ (12) 東京都

02 山田 蒼士 やまだ そうし (16) 福岡県

03 佐野 絢音 さの あやね (14) 静岡県

04 行元 萌々香 ゆきもと ももか (16) 大阪府

05 中本 羽美 なかもと うみ (13) 東京都

06 藤井 凜人 ふじい りんと (15) 大阪府

07 今村 季愛 いまむら ときあ (13) 愛知県

08 ラフェイヴ 慈瑛未 ラフェイヴ じぇいみー (16) 長崎県

09 石川 夢來 いしかわ ゆら (18) 山梨県

10 長谷川 慶斗 はせがわ けいと (18) 東京都

11 對馬 綾映 つしま りょう (12) 東京都

12 雑賀 天成 さいが てんせい (17) 神奈川県

オーディション当日は、ファイナリスト自己PR(自己紹介・意気込み・特技披露)に加え、

演技審査が実施されました。

スペシャルステージ(ショータイム)

最終オーディションの間に、

USJエンターテイナー・キャラクターによるスペシャルショーも実施されました。

ウッドペッカーや

エルモやクッキーモンスター、

スヌーピー、チャーリー・ブラウンが登場する豪華ショー。

オーディションの結果を待つ会場を盛り上げてくれました☆

結果発表~表彰式

グランプリ

グランプリを栄冠を勝ち取ったのは雑賀 天成さん。

トライストーン専属契約

+金100万

+東宝製作作品出演

+ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTVCM出演

+ドラマ出演

+レッスンなど育成サポート

オーディション各賞

準グランプリ

準グランプリとなったのは中本 羽美さん。

ソニー・ミュージック育成契約

+金50万

+ソニー・ミュージック制作MV出演

+レッスンなど育成サポート

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」「トライストーン」「東宝」「SonyMusic」四社合同の新エンターテイメントプロジェクト。

今後、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTVCM出演などが予定されています。

