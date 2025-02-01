À¾Éð¤Ë°éÀ®ÆþÃÄ¤Î¹õÌÚÍ¥ÂÀ¤¬½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°éÀ®Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×ºò¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥àÀïÎÏ³°
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤¬µÜºê¡¦Æî¶¿¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î1Æü¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤ÆÄ¾µå¤ä¥«¡¼¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë27µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ï¡ÖÎãÇ¯½éÆü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°éÀ®Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¡¢¸½¾õ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ü10³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ´¶¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Åê¤²¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï55»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï2»î¹çÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆµ¯¤òÀÀ¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£