·§ËÜ¾ë¤ÎÄÌÏ©¤Ë¿¼¤µ2.5¥áー¥È¥ë¤Î¡È¶õÆ¶¡É¡Ö¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÈÝÄê¤Ç¤¤º¡×ÄÌ¹Ô»ß¤á
¤¤Î¤¦¡Ê1·î31Æü¡Ë·§ËÜ¾ëÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ç¶õÆ¶¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅöÌÌ¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶õÆ¶¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¾ë¤ÎÆó¤Î´Ý¤ÈÀ¾Âç¼êÌç¤Î´Ö¤ÎÄÌÏ©¤Ç¡¢ÀßÈ÷¹©»ö¤Î¤¿¤á·¡ºï¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶õÆ¶¤Ï¿¼¤µ¤¬ºÇÂç2¡¥5¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢»Ô¤Ï¶õÆ¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Æó¤Î´Ý¤È²ÃÆ£¿À¼Ò¤ò·ë¤ÖÄÌÏ©¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤½µËö¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ¸ý¤âÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Å·¼é³Õ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÏÆî¸ý¤À¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅöÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¡¢ºÆ³«¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£