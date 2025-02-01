ÊÄ±à´íµ¡¤¬¡Ä»¥ËÚ»Ô¤ÎÆ°Êª±à¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤¯»ÜÀß¤Î¡È½üµÑÌ¿Îá¡É¤ò¸¡Æ¤¤Ø¡¡³«¶ÈÁ°¤«¤éÌµµö²Ä¤Ç·úÀß¹©»ö¹Ô¤¤ºÆ»°¤Î»ØÆ³¤Ë¤â±þ¤¸¤º
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢»¥ËÚ»Ô¤¬ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤»ÜÀß¤Î½üµÑÌ¿Îá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂðÃÏ¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡×¤ËÆ°Êª±à¤òÌµµö²Ä¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ô¤¬ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤»ÜÀß¤Î½üµÑÌ¿Îá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï³«¶ÈÁ°¤Î2004Ç¯¡¢Ìµµö²Ä¤Ç·úÀß¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÀ¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ»°¤Î»ØÆ³¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ï¡Ö»Ô¤«¤é¤â²ñ¼Ò¤«¤é¤â²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç²¿¤â¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£