¡ÖLMS¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¶µ°é¤Î¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖLMS¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖLMS¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³Ø½¬´ÉÍý±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖLearning Management System¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
LMS¤Ï¡¢e¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢³Ø½¬¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ä³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤ò¶µ»Õ¤¬Åý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢e¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡Öelectronic learning¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶µ°é¤ä³Ø½¬¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Øe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥×¥í¥·¡¼¥º¡Ù
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô