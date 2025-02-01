¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤È¤«¡¢¼«¸ÊËþÂ¤ÎÎý½¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×£±·³¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡µð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤¬£±Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿Áí³ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤ÇÅê¼ê¡¢Ìî¼ê¤È¤â¤Ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ï£±ËÜ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤âÂÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±¾¡¤Î¤¿¤á¤Î£±ËÜ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡µÜºêÆþ¤ê¤·¤¿£±·î£³£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£²·³Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë·±¼¨¡£¡ÖÉô³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤È¤«¡¢¼«¸ÊËþÂ¤ÎÎý½¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£»î¹ç¤Ç»È¤¨¤ëÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯£±¤«·î¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Îý½¬¡¢±ÉÍÜ¡¢¿çÌ²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£