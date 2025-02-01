Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¡Ö°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¡×Áê¼¡¤°¡¡ÃË4¿Í¤òÂáÊá¡¡¸òÈÖ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃË½÷£²¿Í¥±¥¬
£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿57ºÐ¤ÎÃË¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤¹¤®¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è³ë¸¶¤Ç¡¢¿®¹æÄä¼ÖÃæ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤Ï¹ø¤äÆ¬¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ï¸òÈÖ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤Î¤ª¤è¤½2.5ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷²ÏÌîÇî¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤Î¸áÁ°11»þ¤´¤í¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç¾ÆÃñ¿å³ä¤ê¤ò2ÇÕ°û¤ó¤À¡£ÂÎÆâ¤Ë¼ò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË3¿Í¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£