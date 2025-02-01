Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ú优°á库¡Û¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤Ï¡©¡Ö优¡×¡á¡ÖÍ¥¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÈÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë°áÉþ¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡ª
ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö优°á库¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö优°á库¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Éþ¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö优°á库¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
1984Ç¯¤Ë¹Åç»Ô¤Ç1¹æÅ¹¤ò³«¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¸ìÉ½µ¤Î¡Ö优°á库¡×¤Ï¡¢¡Ö优¡×¡á¡ÖÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö°á¡×¡á¡Ö°áÉþ¡×¡¢¡Ö库¡×¡á¡ÖÁÒ¸Ë¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¥è¥¥¥¤¥¯¥¥¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Ray WEBÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô