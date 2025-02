応募総数7000から最終審査を経て「HANA」誕生！ノノガが私たちに見せたかったもの

最終審査一般チケット2万席に5万の申し込み

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの人生と声を見せてください」

前代未聞のメッセージから始まったガールズオーディション「No No Girls」(ノーノーガールズ、以下ノノガ)。

BE:FIRSTやMAZZELなどのアーティストが所属するマネジメント&レーベル「BMSG 」のCEOを務めるSKY-HIが、プロジェクトの全権を委任したのは、ラッパー・シンガーのちゃんみなだった。

日本語、韓国語、英語を操り、自身の体験を綴った歌詞と圧倒的な歌唱力で10代、20代のファンを熱狂的に惹きつける、ラッパー・シンガー。ライブツアーチケットは1分で完売、You Tubeの総再生回数は6億超える。

けれどもちゃんみな自身には、「見た目や声に“No”をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去」がある。

そんなちゃんみなの決めた「応募条件一切なし」オーディションに掲げられたのが、「No FAKE(本物であれ)」「No LAZE(誰よりも一生懸命であれ)」「No HATE(自分に中指を立てるな)」の3つの「No」だった。

オーディションの応募総数は7000を超え、1次、2次審査で30人に絞られた。3次審査から、プロセスの模様と共に個々の参加者にもフォーカスした動画が配信されると、You Tubeでの再生回数は多いものは320万を超え、同時にSNSで「ノノガ」愛を語る投稿はどんどん増えた。

今年1月11日の「No No Girls THE FINAL」では、5次審査を通過した10名の中からデビューメンバー7名が発表され、「HANA(ハナ)」というガールズグループが誕生した。当日、Kアリーナ横浜に用意された2万席に対して一般チケットの総申込数は5万、観客のひとりだった広瀬アリスさん、伊藤沙莉さん、朝日奈央さんらも、感想をXにあげている。

翌1月12日(日)14:00のBMSG Official YouTube Channelから、「No No Girls THE FINAL」の様子が、1回限りで配信されると、最大同時接続者数が異例の56万人超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得。

「#MOMOKA」「#CHIKA」「#YURI」などメンバーの名前も続々とランクインするなど、驚異的な盛り上がりを見せた。HANAの公式SNS総フォロワー数も67万人(1月19日午前8時時点)を超えている。

市井の人の台所から人生を描いた人気連載「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)など、独自の目線をベースにしたルポルタージュ、エッセイで知られる大平一枝(おおだいらかずえ)さんも、ノノガに沼ったひとりである。

「No No Girls THE FINAL」のチケットを申し込み、抽選で勝ち取った。グループ審査、個人審査からなる最終審査では何度もハンカチで目を抑え、新生グループの発表の場でもまた、涙したという。

多くのガールズオーディションがある中で、なぜちゃんみな率いる「ノノガ」は、こんなにも私たちの心を掴み、目を離さずにいられなくするのか。

短期連載「No No Girls 振り返り」では第1〜3回で大平一枝さんが、ノノガの持つ魅力とファンを惹きつける力の根源とともに、審査員と参加者の稀有な人間関係、そして現代流の人心掌握術などについてお伝えしてきた。

第4回となる本記事も大平さんの寄稿で、最終審査で参加者が見せた思い出に残る場面をご紹介する。

さらりと笑顔で“やわらかな反論”

プロデューサーちゃんみなや、ノノガという企画の特異性について触れてきた。ここでは、最終審査の場で“華”であった参加者について、もっとも感じ入った場面を記したい。

それは、ひどくささやかな瞬間だった。

しかし、自分に中指を立てず、NoをYesに変える挑戦を後押ししたノノガは、言いなりでも聞き流すでもない、”自分の言葉を使う”ガールズグループを、とうとう作ったんだなと強く確信した場面でもある。

集団の中でひときわ明るく、つねにムードメーカーとして仲間をひっぱってきたKOHARUに、パフォーマンス後、辻岡アナウンサーが「いろんな思いもあったのでは」とインタビューした場面がある。

それはおそらく視聴者の誰もが感じていたことだ。

KOHARUは、「でも自分は楽しくて、ああなっちゃっていた(ムードメーカー的な役割をしていた)ので」と、さらりと笑顔で返した。いわば、そう心配されることは多いが私は大丈夫で、利他の精神だけでなく自分のためにもこの環境を楽しんでやっていたのです、という、やわらかな反論である。自分の言葉で、必要なノーはノーと言う清々しいたくましさを感じた。

あるいはJISOOのインタビューで。

韓国からの参加で大変なことも多かったのではという問いかけに、ニコニコと笑いながら「多かったんですけど、もう大丈夫です」と、OKのハンドサインを見せた。彼女も同様のことを多くの人に気遣われてきたに違いない。ありがたいが、自分の挑戦にとって、それは一部であり、もうそのことに関して心配はいらないのですよという気持ちが伝わった。

ふたりに限らず、デビューすれば、何十回何百回と彼女たちは同様の場面に出くわすだろう。しかし、世間の決めた枠にはめられそうになったら、自分で打ち破るだろうし、立ち止まらない。イエス・ノーをはっきりと自分の言葉で語るにちがいない。

再三ちゃんみなから「表情の乏しさ」を指摘されていたYURIは「No No Girls THE FINAL」でトリを務め、優雅にほほえみ、刺すように睨み、声を振り絞って亡き父への感情を爆発させ、少女のようにもセクシーな大人の女性のようにも、めまぐるしく変化させていた。

5次審査までは言葉少ない印象だった彼女は、パフォーマンス後のインタビューで最後に、会場の左右を落ち着いた眼差しで見渡しながら「生きていく中で辛いこともたくさんあると思うんですけど、弱さを隠さず、自分らしく一緒に生きていきましょう」と呼びかけた。審査をされる側の人から、こちらが励まされるノノガの新しさをあらためて実感した。

最年少ながら、「線香花火を走り回ってやる」「ステージに絵を描く」「組体操」「ステージを飛ぶ」など次々とステージ演出のアイデアを提案するMAHINAも。ソロ審査の楽曲を決める際、「私が歌い踊っている間は(聴いている人は)ネガティブな感情は一つもなしにさせたい」と明確にビジョンを伝えたNAOKOも。自分の言葉を持つアーティストの清々しい強さはまぶしく映った。

絶対に眠っている才能がある

最後に、配信で深く心を動かされた光景を記したい。ささやかだが忘れがたい場面だ。

5次審査後、JISOOとNAOKOが同じ宿舎に住んでいた。JISOOの母親が来日し、韓国の巻き寿司キムパをふたりにふるまった。できあがったキムパを勧めながら、母親は最初にキムパの切れ端を食べた。2秒にも満たない場面。巻き寿司の端は、具材がいびつで見た目も良くない。逆に具材が多いので好んで食べる人がいるとも聞くが、私にはそうは見えない。

いびつな端を先に食べる親の姿を見て、不意に涙が込み上げた。こんなふうに一人ひとりに家族がいて、人生がある。

私たちはオーディション番組というと、目先の優劣で一喜一憂し、結果のわかりやすい表面的なエンタテイメントとして楽しみがちだ。語弊があるかもしれないがときにそれは、アーティストではなく、大衆に受ける消費の対象として映ることもある。

しかしひとりひとりが、あちこちに頭をぶつけながら1年かけて自分を見つけ、成長していくノノガの過程には、かけがえのないまったく別のものが宿っていると思えてならない。

自己肯定、自己開示、痛みも含めて過去の自分も愛する強さ。自分を支えてくれているものや生きている社会に目を向ける視野。借りてきた表現ではないオリジナリティ。

唐突に見えるかもしれないが、ノノガが何を大事にしてきたかを、私はあのキムパの端を食べた母親の姿から感じたのである。それをむりしてひとことで現すとすれば、愛だ。すみずみまで愛にあふれたオーディションであった。

日本では、放課後子どもが一人で習い事に行ける治安に恵まれた環境がある。ダンススクールやヒップホップ教室は、ダンスの必修化、K-POPやTikTokの影響、ブレイキン競技などによって全国的に急増している。だからSKY-HIは断言する。世界に通用するものすごい数の才能が「絶対に眠っている」。

歌って踊れてリリックが書けてラップを刻める。過去に落選したオーディションで言われた「理由は体型」「スキルより外見」をそのまま歌詞に落とし込み、楽曲に昇華するような、これまでにないとてつもない才能が生まれる瞬間を、目撃した。忘れられない一日になった。

