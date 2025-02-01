ÅçºêÍÚ¹á¤¬½ÂÃ«±ØÁ°¤ËÅÐ¾ì¡¡Êâ¹Ô¼Ô¶Ã¤¡Ö¤Ñ¤ë¤ë¤¤¤ë¡ª¡©¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÅçºêÍÚ¹á¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥Õ¥Þ¥ó¡Öµ´¤Ï¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¿¥Õ¥Þ¥ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢£±³¬¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅçºê¤¬½ÂÃ«±ØÁ°¤Ëà¹ßÎ×á¤À¡£Ìî³°¤ËÆÃÀß¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¥Ó¥ë¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åçºê¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ñ¤ë¤ë¤¤¤ë¡ª¡©¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÀáÊ¬¤Îµ¨Àá¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤òàÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Îµ´á¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÊª¤¬¾¯¤Ê¤á¤ÇÆü¡¹À°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³Æü¤Ë£±²ó¤ÏÃª¤ÎÃæ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¿È¤È¤«¤â¡×¤ÈÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ç£³£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÎÉ¤¤¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤Ï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¤µ¤óÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£²·î£±Æü¤«¤é£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£