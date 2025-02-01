¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¤µ¤ó¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥Õ¥§¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖLUV¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
³°½Ð»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¤µ¤ó¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥Õ¥§¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
£³£°Æü¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥ó¥¯¤¬1ÈÖ¹¥¤¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£³£±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥Õ¥§¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¥±¡¼¥¤ä¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢£²·î£±Æü¡¦£±£¶»þ£³0Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬93.2Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬ 59Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û