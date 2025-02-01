ÇòßÀ°¡Íò¡¡±ÊÌî²ê°ê¤Î°Õ³°¤Ê°õ¾ÝÌÀ¤«¤¹¡Ö¸½¾ì¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¡¡¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖGENERATIONS¡×¡ÖEXILE¡×ÇòßÀ°¡Íò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö»°É©½Å¹©¡¡presents¡¡±ÊÌî²ê°ê¡¡ÌÀÆü¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¡©¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤È¤Ï±Ç²è¡Ö¤Ò¤ë¤Ê¤«¤ÎÎ®À±¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇòßÀ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢±ÊÌî¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²áµî¤Ë3ÅÙ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎäÅà¤Î¥¹¡¼¥×¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤È¤«¡£¤É¤ó¤Ö¤ê¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê±ÊÌî¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È±ÊÌî¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÂ¿Ê¬¡¢°¡Íò¤¯¤ó°Ê³°Á´°÷ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢²ê°ê¤¬¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£