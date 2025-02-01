Ááºé¤¤Îºù¤ò³Ú¤·¤à¡Ø²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡Ù³«Ëë Àî±è¤¤¤ËÌó850ËÜ...¸«º¢¤Ï2·î²¼½Ü¤«¡áÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®
ÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤Ç¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤Ë°ìÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¹±Îã¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁáºé¤¤Îºù¤ò³Ú¤·¤à¡Ø²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡Ù³«Ëë Àî±è¤¤¤ËÌó850ËÜ...¸«º¢¤Ï2·î²¼½Ü¤«¡áÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÏÄÅºù¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤·¤¿¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢´ß½Å¹¨Ä®Ä¹¤¬´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÄÅÄ®¤Î²ÏÄÅÀî±è¤¤¤Ë¤ÏÁáºé¤¤Îºù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÏÄÅºù¤¬Ìó850ËÜ¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î³«²Ö¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½©¤Ë½ë¤¤Æü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢2024Ç¯12·î¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«º¢¤Ï2·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ »³ÅÄÏÂ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡ä¡Öºù¤Ï¤Á¤é¤Û¤éºé¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îºù¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤Á¤Ë2ÎØ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë3ÎØ¤È¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ï2·î28Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï80Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£