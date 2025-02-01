¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤â¡Ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÃÓÅÄÎçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ò¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¼Â¶·¸«Ê¬¡¡JR·´»³±ØÁ°19ºÐ¼õ¸³À¸»àË´»ö¸Î
Ê¡Åç¸©¤ÎJR·´»³±ØÁ°¤Ç19ºÐ¤Î½÷À¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï1·î22Æü¡¢JR·´»³±ØÁ°¤ÇÂç³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿²£¸«ºé¶õ¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬²£ÃÇÊâÆ»¾å¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤Ï1ÆüÄ«¡¢ÂáÊá¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃÓÅÄÎçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ò»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
ÃÓÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥«½ê¤Î¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×2·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë