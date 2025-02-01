¥í¥³Æ£Âô¸Þ·î¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò¡×¡¡2Æü³«Ëë¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê2¡Á9Æü¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë³«ËëÁ°Æü¤Î1Æü¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£Âô¤Ï¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ïº£Âç²ñ4°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£
¡¡½÷»Ò2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦SC·Ú°æÂô¥¯¤Î¾åÌîÈþ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤º»î¹ç¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ÃË»Ò¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î°¤Éô¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷³Æ10¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦¡£