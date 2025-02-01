¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª ¤½¤¦´ê¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢²¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡© À±Àê¤¤¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÁã¤¯¤¦ÉÔ±¿¤Î¤â¤È¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆ³¤¯¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃ»µ÷Î¥Áö¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£

Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤­¤Ã¤È¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£

Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¼¡¤Ø¿Ê¤ß¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£

¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¡Û
Êª¤ÎÃÆ¤ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ­¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Àª¤¤¤Ç¼­¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ò¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¤ëÁªÂò¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ú¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Û
1¡§Ì´ÁÛ
2¡§ÌµÁÐ
3¡§¼«Í³

ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¥Î¡¼¥×¥é¥ó¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¡£

º£¤Î¼«Ê¬¤Ï²¾¤Î»Ñ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À­¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢º£¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤ÌîË¾¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£

¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦ÆÈÎ©¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë
¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ëÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¡¢ÀìÌç¿¦¤Ë½¢¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç´°·ë¤¹¤ë»Å»ö¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÓ°ìËÜ¤ÇÀ¸¤­È´¤¯ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢°ì¹ñ°ì¾ë¤Î¼ç¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹¥¤Þ¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢¡ÈÁÈ¿¥²½¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤ò¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¿¤­¾å¤²¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢°ÕÍß¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡¦Â¿¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ë
µ¤·Ú¤ËÉÕ¤­¹ç¤¨¤ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤°Ê¾åÍ§Ã£Ì¤Ëþ¤Î´Ø·¸¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤­¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£

¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¹­¤¯Àõ¤¯ÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£¿ÆÍ§¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)