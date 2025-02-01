¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¤Õ¤ê¤«¤¨¤ì¤ÐÆü¡¹ÎÉÆü¡Ù½÷Í¥¡¦º´µ×´ÖÎÉ»Ò¤ÎÆæ²ò¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡ÈÆü¡¹ÎÉÆü¡É¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤â¤é¤¨¤ë°ìºý
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¤Õ¤ê¤«¤¨¤ì¤ÐÆü¡¹ÎÉÆü¡Ùº´µ×´ÖÎÉ»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¿1870±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡Û¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚËÜ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡¡º´µ×´ÖÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢85ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÊë¤é¤·¤òÎ¨Ä¾¤ËÄÖ¤Ã¤¿¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£ËÜÊ¸¤ÎÊ¸»ú¤ÏÂç¤¤á¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥©¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹âÎð¤Î¤«¤¿¤Ë¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¢º´µ×´ÖÎÉ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÃøºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡£¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½÷Í¥¡¦º´µ×´ÖÎÉ»Ò¡×¤ÎÆæ²ò¤¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ææ²ò¤¤½¤Î1¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢±Ç²è³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÅ´¤ÎÌç¤«¤éÀÄ´¤¤¬µ±¤¯Æó³¬·ú¤Æ¤ÎÍÎ´Û¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼ÖÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÎýÇÏ¤Î¹¤¤²È¤À¤Ã¤¿¡£²°Éß¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿È¢Æþ¤êÌ¼¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢±Ç²è³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£Åì±Ç¤Î´´Éô¤¬Ä¾¡¹¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤Î¤Ë½ñÎà¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊä·ç¹ç³Ê¡×¤Ê¤Î¡ª¡©
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÆ±´ü¤Ï¡¢¼¼ÅÄÆü½ÐÃË¡¢»³¾ë¿·¸à¡¢²Ö±à¤Ò¤í¤ß¡¢»³¸ýÍÎ»Ò¡¢¿åÌÚê÷¤Èï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¡£Æó´ü¾å¤Ë¤Ï¹âÁÒ·ò¤¬¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥°±Ç²è¤ÎÅº¤¨Êª¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤«¤é°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡¢±Ç²è¡Ö¸ÞÈÖÄ®Í¼Ì¸Ï°¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£Åì±Ç¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÅâ¿Í¤ªµÈ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ËÄ©¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡¢»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Á¥ã¥¥ê¥¹¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡Ä¡Ä¶¦±é¼Ô¤äÀèÇÚ¡¢´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡£
¡¡Ææ²ò¤¤½¤Î2¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÃË¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡¡²ÈÄí¤Î¤¢¤ëÄáÅÄ¹ÀÆó¤È¤ÎÎø¡£¤½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ò¥µ¥é¥ê¤È½ñ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÎäÀÅ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢5¤ÄÇ¯¾å¤ÎÊ¿´´ÆóÏ¯¤È¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¡£
¡¡·ëº§Á°¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤áÅÏ±Ñ¤·¤¿Ê¿¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¶õ¹Á¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬·ëº§¤·¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤ÎºÇÃæ¤«¤é¥±¥ó¥«¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¶öÁ³¡¢¸«¤«¤±¤¿¥¢¥é¥ó¡¦¥É¥í¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÎ¥º§¤ò·è°Õ¡£¿´¶¤ÏÀÅ¤«¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤¬¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¸½¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸µÉ×ÉØ¤¬¡¢17Ç¯¸å¡¢Â©»Ò¤Î³ÙÂç¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤Ï¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤·»°¿Í¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ø±é¤ÎÅÓÃæ¡¢Ê¿¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¤¬¡¢ÉñÂæ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Î¥º§²ñ¸«¤ÇÊ¿¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¶¦±é¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¼Çµï¤Ç¤Î¶¦±éÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ææ²ò¤¤½¤Î3¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯³Ú¤·¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡Æü²Ý¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤äÆüÅ¸¤Ë¤âÆþÁª¤·¤¿½ñ¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤Î¤ª¼ò¡Ê¶¯¤¤¡ª¡Ë¤ä¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎËã¿ý¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤ÏÂ¿ºÌ¤À¡£ÎÁÍý¹¥¤¤Ç¿©»ö¤ÎÏÃ¤â¤È¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1998Ç¯¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¶â¤ò¼º¤Ã¤¿¡ÖÆó¾÷²ñ¡×¤ÎÁûÆ°¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿É¤µ¤äÈá¤·¤ß¤âº£»×¤¨¤Ð»ä¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È85ºÐ¤ÎÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£¤³¤Î¶ÃÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤ï¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆü¡¹ÎÉÆü¡×¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¡¿1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢»þÂå·à¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ð¥È¥ë¼°Îò»Ë°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÓÌî¤òÊâ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ØµÓËÜ²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¡¡¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯2·î13Æü¹æ