◆吉川美冴貴、体調不良で一時休養発表

【モデルプレス=2025/02/01】3ピースロックバンド・SHISHAMOのドラム吉川美冴貴が、一時休養することがわかった。2月1日、公式サイトにて発表された。公式サイトでは、吉川について「以前より体調不良が続いており、医師から一定期間の休養が必要との診断を受けました為、治療に専念すべく、当面の間休養させていただくことになりました」と報告。「SHISHAMO ワンマンツアー2025春『NICE TO MEET YOUr town!!!〜season2〜』」及び、今後予定されているライブは、サポートドラマーを迎えての開催となる。

また吉川の休養により「SHISHAMO ワンマンツアー2025春『NICE TO MEET YOUr town!!!〜season2〜』」「SHISHAMO NO YAON!!! 2025」「PORTBASE OPENING SERIES “FIRST SAIL” Powered by MERRY ROCK PARADE」のチケットの払い戻しも実施するという。最後に「まずは吉川の体調回復を最優先とし、チーム一同、サポートしていきたいと思っております。吉川の活動につきまして復帰の目処が立ちましたら、改めてご案内させていただきます」と伝えた。吉川は1994年11月26日生まれ。SHISHAMOとしては2013年にCDデビューし、2017年末に「NHK紅白歌合戦」に初出場するなど活躍している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】