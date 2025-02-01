¡Ú¹²¬Ã£Ï¯¡ÛÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¡¢ËèÇ¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¡É¸½¾õ¤Ï²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¾¾ºäÂçÊå¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Èº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹²¬Ã£Ï¯Ãø¡Ø°¤Éôµð¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ø¤Î°ä¸À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢¡Ç¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò²á¿®¤¹¤ë¤Ê
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄÁª¼ê¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎFA¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÅ·Ê¸³ØÅªÇ¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤Ï°Û¾ï¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËDeNA¤Îº¸ÏÓ¡¦º£±Ê¤ÏºÇ¶áÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Ï7¾¡4ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦80¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤È¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½ªÇ¯Êð¤Ï1²¯4000Ëü±ß¡£¤½¤ì¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ç¤Ï4Ç¯Áí³Û78²¯4000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð19²¯6000Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÂ´11Ç¯ÌÜ¤Ç29ºÐ¤Î¾¾°æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÇÇ¯Êð2²¯5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°FA¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ7²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Æ£Ï²¤Î¡ÖÇ¯Êð5²¯±ß¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Î¥á¥Ã¥ÄÆþÃÄ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¤Î·ÀÌó¤ÏÇ¯Êð335Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÅÐÈÄ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç85Ëü¥É¥ë¤Î½ÐÍè¹â¤¬¤Ä¤¡¢35»î¹ç¤Ç10Ëü¥É¥ë¡¢40¡¢55¡¢60»î¹ç¤ËÃ£¤·¤¿¤é25Ëü¥É¥ë¤º¤Ä¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï2023Ç¯¡¢ºå¿À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºå¿À»þÂå¤«¤é²ÝÂê¤À¤Ã¤¿À©µåÆñ¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢7·î¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç·×64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦18¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ç4900Ëü±ß¤ÎÅê¼ê¤¬¡¢¤Ê¤¼Ç¯Êð5²¯±ß¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢Æ£Ï²¤Ï2024Ç¯7·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Ëö¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÂ®µå¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ©µåÆñ¤Ë°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¢¡ÆüËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤âÀ¸³¶¥×¥íÌîµå°ì¶Ú¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÃ»¤¤¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬°úÂà¸å¤ÎÄ¹¤¤Í¾À¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¾ò·ï¤ÎµåÃÄ¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉñÂæ¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµå¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¤¤¦Áª¼ê¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°µ¡¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎËÜ²»¤Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤Ï¥±¥¿³°¤ì¤ÎÊ£¿ôÇ¯¡¦¹â³Û¾ò·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¡Ö10Ç¯Áí³Û1015²¯±ß¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö10Ç¯·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Î¸åÊ§¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶ÄÅ··ÀÌó¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¤ÎÆüÊÆ³Êº¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÌîµåÇ¯¶â¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥ë¤ÇËË¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥«¥Í¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¼è°ú¤ÏÁª¼ê¤âÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÊ¿Åù¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç¤â¡¢¾ï¤ËÆüËÜÌîµå¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ËèÇ¯ÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¸½¾õ¤Ï²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬ËèÇ¯¡¢¹â³Û¤Î¾ò·ï¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¡¢3A¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¢¡Ç¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò²á¿®¤¹¤ë¤Ê
¡¡¤¿¤·¤«¤ËDeNA¤Îº¸ÏÓ¡¦º£±Ê¤ÏºÇ¶áÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Ï7¾¡4ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦80¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤È¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½ªÇ¯Êð¤Ï1²¯4000Ëü±ß¡£¤½¤ì¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ç¤Ï4Ç¯Áí³Û78²¯4000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð19²¯6000Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÂ´11Ç¯ÌÜ¤Ç29ºÐ¤Î¾¾°æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÇÇ¯Êð2²¯5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°FA¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ7²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Æ£Ï²¤Î¡ÖÇ¯Êð5²¯±ß¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Î¥á¥Ã¥ÄÆþÃÄ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¤Î·ÀÌó¤ÏÇ¯Êð335Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÅÐÈÄ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç85Ëü¥É¥ë¤Î½ÐÍè¹â¤¬¤Ä¤¡¢35»î¹ç¤Ç10Ëü¥É¥ë¡¢40¡¢55¡¢60»î¹ç¤ËÃ£¤·¤¿¤é25Ëü¥É¥ë¤º¤Ä¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï2023Ç¯¡¢ºå¿À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºå¿À»þÂå¤«¤é²ÝÂê¤À¤Ã¤¿À©µåÆñ¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢7·î¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç·×64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦18¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ç4900Ëü±ß¤ÎÅê¼ê¤¬¡¢¤Ê¤¼Ç¯Êð5²¯±ß¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢Æ£Ï²¤Ï2024Ç¯7·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Ëö¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÂ®µå¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ©µåÆñ¤Ë°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¢¡ÆüËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤âÀ¸³¶¥×¥íÌîµå°ì¶Ú¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÃ»¤¤¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬°úÂà¸å¤ÎÄ¹¤¤Í¾À¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¾ò·ï¤ÎµåÃÄ¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉñÂæ¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµå¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¤¤¦Áª¼ê¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°µ¡¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎËÜ²»¤Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤Ï¥±¥¿³°¤ì¤ÎÊ£¿ôÇ¯¡¦¹â³Û¾ò·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¡Ö10Ç¯Áí³Û1015²¯±ß¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö10Ç¯·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Î¸åÊ§¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶ÄÅ··ÀÌó¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¤ÎÆüÊÆ³Êº¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÌîµåÇ¯¶â¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥ë¤ÇËË¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥«¥Í¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¼è°ú¤ÏÁª¼ê¤âÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÊ¿Åù¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç¤â¡¢¾ï¤ËÆüËÜÌîµå¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ËèÇ¯ÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¸½¾õ¤Ï²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬ËèÇ¯¡¢¹â³Û¤Î¾ò·ï¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¡¢3A¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£