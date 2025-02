突然の発表に衝撃走る!

ロックバンド「the pillows(ザ・ピロウズ)」の公式Xが更新。突然の解散を発表し、ファンの間に衝撃が走っている。

解散発表全文(X@thepillowsJPNより)

the pillows公式Xは「突然ではございますが、the pillowsは1/31 KT ZEPP Yokohama公演をもって3人での活動を終了し、解散する事といたしました」と突然の解散を発表した。

「解散という強い言葉を使う事は非常に迷いましたが、いつか再始動があるかと期待させるような言葉を使うのはためらわれ、このような表現とさせて頂きました」と、解散発表に至る思いがつづられている。

最期には「皆様が、the pillowsの音楽を大切に聴いてくださったことが、35年以上続いた原動力でした。重ねて感謝申し上げます」とファンの長きにわたる応援に感謝の言葉を送っている。

「たくさんたくさん宝物をいただきました。ありがとう」

この投稿に「昨日のライブで『まだ飽きてないの?笑』っていう最初の一言はこの意味だったんですね」「ピロウズの音楽は誰かの心を、今後も助けていくんだと思います」「35年間お疲れ様でした、これからもピロウズを聴き続けます」「たくさんたくさん宝物をいただきました。ありがとう」「pillowsの曲たちにどれだけ助けられたか分からない人生でした」などのコメントが寄せられている。

the pillowsは、昨年11月2日の長野を皮切りに「LOSTMAN GO TO CITY 2024-25」と題したツアーを敢行。1月31日のKT ZEPP Yokohama公演でファイナルを迎えていた。

the pillowsは1989年に結成。91年に「雨にうたえば」でメジャーデビュー。昨年、結成35周年を迎えていた。