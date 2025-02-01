µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢2Ç¯Ï¢Â³Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±µ¤Àª¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¡¡½Õµ¨C¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡µð¿Í¤Ï1Æü¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬³«»ÏÁ°¤Ë±ß¿Ø¤Ç·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¹ß±«¤Ç¡¢ÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤¾¡£¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£²¶¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£