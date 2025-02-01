·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û ¡Ä ÅìÅÅ£È£Ä¡¢»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¢¿®±Û²½¡¡(1·î24Æü～30ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î¿å½à¤«¤é31ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<9552> £Í¡õ£ÁÁí¸¦ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -21.26 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-49.73
<2127> ÆüËÜ£Í¡õ£Á ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -15.47 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -8.26
<6196> ¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -14.65 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-61.16
<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -11.06 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡384.84
<7148> £Æ£Ð£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.77 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -7.38
<2737> ¥Èー¥á¥ó¥Ç¥Ð ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.17 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 41.95
<4461> °ì¹©Ìô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.10 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡593.71
<5344> £Í£Á£Ò£Õ£×£Á ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.35 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 33.85
<6419> ¥Þー¥¹£Ç£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.56 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 14.92
<7995> ¥Ð¥ë¥«ー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.83 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-22.52
<8218> ¥³¥á¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.84 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡0.95
<4661> £Ï£Ì£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.76 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -4.59
<7931> Ì¤Íè¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.66 ¡¡¡¡1/28¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -0.10
<4063> ¿®±Û²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.52 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡4.63
<4973> ÆüËÜ¹â½ãÅÙ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.13 ¡¡¡¡1/28¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 17.54
<9629> £Ð£Ã£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.72 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 23.82
<6586> ¥Þ¥¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.55 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 81.60
<6999> £Ë£Ï£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.42 ¡¡¡¡1/27¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-76.32
<7739> ¥¥ä¥Î¥óÅÅ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.41 ¡¡¡¡1/29¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡6.31
<8697> ÆüËÜ¼è°ú½ê ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.31 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.28
<6200> ¥¤¥ó¥½ー¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.18 ¡¡¡¡1/27¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 37.70
<8624> ¤¤¤Á¤è¤· ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.16 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 30.22
<8613> ´Ý»° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.14 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 29.80
<4212> ÀÑ¿å¼ù ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.96 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-20.48
<6504> ÉÙ»ÎÅÅµ¡ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.79 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 20.71
<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.69 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-32.74
<2540> ÍÜÌ¿¼ò ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.50 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-35.15
<3003> ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.35 ¡¡¡¡1/30¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡6.27
<2002> ÆüÀ¶Ê´£Ç ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.29 ¡¡¡¡1/28¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -3.19
<6954> ¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.18 ¡¡¡¡1/27¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.21
<8628> ¾¾°æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.04 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 15.97
<7732> ¥È¥×¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.03 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3231> ÌîÂ¼ÉÔ£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.92 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 26.49
<6798> £Ó£Í£Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.80 ¡¡¡¡1/28¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡ 2925.64
<7949> ¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.76 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-25.00
<8137> ¥µ¥ó¥ï¥Æ¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.73 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-49.55
<7970> ¿®±Û¥Ý¥ê ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.57 ¡¡¡¡1/28¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 12.88
<5911> ²£²Ï¥Ö£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.57 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-37.23
<9932> ¿ùËÜ¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.41 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.56
<8609> ²¬»° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.38 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.09
<2359> ¥³¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.05 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -3.65
<4362> ÆüÀº²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.05 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 24.25
<6807> ¹Ò¶õÅÅ»Ò ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.81 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-10.56
<1973> £Î£Å£Ó£É£Ã ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.75 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 34.31
<8622> ¿å¸Í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.68 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 24.78
<7600> ÆüËÜ£Í£Ä£Í ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.64 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -2.53
<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.59 ¡¡¡¡1/29¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 35.30
<4765> £Ó£Â£É£Ç£Á£Í ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.29 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡2.84
<6349> ¾®¿¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.24 ¡¡¡¡1/30¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 77.15
<6755> ÉÙ»ÎÄÌ¥¼ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.18 ¡¡¡¡1/27¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -9.92
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿31ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹