¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÆ£Âô¸Þ·î¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ïà¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µá¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£²Æü³«Ëë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÆ£Âô¸Þ·î¤Ïà¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µáÁ´³«¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£º£Âç²ñ¤Ç£´°Ì°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡££±Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¡¢£Ì£Ó¤é¤·¤¤¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¤È²þ¤á¤Æ¥¤¥Á¤«¤éÌÏº÷¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢£Ì£Ó¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò£±»î¹ç£±»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£²¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï²¿¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£É¹¾å¤Ç¤ÎºîÀï¤ÎÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬É¹¾å¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡£Ì£Ó¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬£±¤Ä¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤¬£Ì£Ó¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½é¤Î¼óÅÔ·÷³«ºÅ¡£¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤ÁÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£